В День эколога на Оке встретятся волонтёры из трех регионов

Если вы хотите присоединиться к нам, запоминайте: дата и место сбора - Таруса 5-го июня в 10 утра. Точные координаты смотрите ниже. Будем вместе очищать от мусора прибрежную территорию Оки с применением технологии раздельного сбора мусора в трех точках на границе регионов - Московской, Тульской и Калужской областей.

Река Ока – один из важнейших водных объектов европейской части России. Крупнейший правый приток Волги протекает по территории семи субъектов. Ока является не только важным древним судоходным маршрутом, от неё зависят ЖКХ, сельское хозяйство и многие другие отрасли экономики прилегающих территорий.

Всего в период с 3 по 5 июня в рамках экологического Марафона зелёных дел состоится свыше 300 субботников акции «Вода России» в более чем 60 субъектах. Волонтёры выйдут на уборку родных рек и озёр по всей стране – от Волгоградской области до Сахалина. Старт акции состоялся вчера в Тамани, где “Вода России” прошла впервые. Волонтёры очистили от мусора два участка: в посёлке Веселовка между Солёным озером и Черным морем и прошлись по побережью посёлка Волна.

Присоединиться к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» (Берегдобрыхдел.рф) могут все желающие — как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке водоёмов в своих регионах.

- Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать нацпроект «Экология», - считает заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов. - Мероприятия в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора прибрежных зон «Вода России» способствуют не только снижению антропогенной нагрузки на прилегающие к водоёмам территории, но и росту экологической культуры населения. Мы поддерживаем волонтёрское движение в рамках Акции. Крайне важно объединить наши общие усилия, чтобы сформировать у граждан модель поведения, которая позволит сохранить природу России.

В масштабном субботнике по очистке берега Оки примут участие:

- заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов;

- министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа;

- министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов;

- министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов;

- директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш;

- руководитель Московско-Окского Бассейно-водного управления Росводресурсов Вахтанг Астахов;

- актриса и телеведущая, амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова;

- волонтерские организации, представители СМИ и неравнодушные граждане.

Для эко волонтёров буде все организовано в самом лучше виде – выдадут мешки и перчатки, организуют развлекательную программу и вкусный обед. Самые активные участники субботника получат классные подарки с символикой акции «Вода России».

Места проведения:

Точка уборки волонтёров из Калужской области: 54.729260, 37.180393;

Точка уборки волонтёров из Тульской области: 54.730130, 37.184471;

Точка уборки волонтёров из Московской области: 54.847625, 37.271582.