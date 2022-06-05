Последние новости о ситуации вокруг Украины на 5 июня 2022 года: Иностранных наемников осудят в ДНР, а депутаты Рады решили упростить себе выезд за границу

Иностранных наемников, попавших в плен, осудят в ДНР. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ЕС НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НАД СЕДЬМЫМ ПАКЕТОМ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что в Евросоюзе начали работать над следующим, уже седьмым по счету пакетом санкций против России.

- Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о "Газпромбанке". Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности, - заявил он цели, которые преследует ЕС в этой работе. От имени Польши он добавил, что надо будет еще и конфисковать замороженные российские активы.

ОТКАЗ ОТ РОССИЙСКОГО ТОПЛИВА УБЬЕТ ЭКОНОМИКУ ГЕРМАНИИ

Президент Ассоциации химической промышленности ФРГ и главный исполнительный директор компании Evonik Industries AG Кристиан Кулльман критически отозвался о планах ввести санкции против России в энергетическом секторе.

- Промышленность лишается воздуха, необходимого для дыхания, а точнее — газа, необходимого для работы. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России, - заявил он в интервью. - После того как Германия уже распрощалась с атомной энергетикой и углем, теперь идет дискуссия о том, следует ли прекратить поставки газа из России. Но важно помнить, что газ — основа энергоснабжения.

По его подсчетам, химические компании поставляли ингредиенты и продукты для более чем 90 процентов всех товаров, которые производили в Германии, а потому отказ от российских углеводородов равнозначен крушению немецкой экономики.

- Без нас не было бы ни легкого строительства, ни электромобилей, ни ветряков, - подытожил он. Но вряд ли его услышат в Евросоюзе.

ЖИВЫХ В СУД, УБИТЫХ – В АД

Примечательны сразу две новости о судьбе иностранных наемников, которые приехали воевать на стороне Украины.

Представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская сообщила, что гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эндрю Хиллу, а также гражданину Марокко Сааддуну Ибрагиму предъявлены обвинения в наемничестве, участии в преступлениях, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью террористической деятельности на территории ДНР. Генпрокуратура передала уголовные дела в отношении них в суд. По законодательству ДНР им может грозить высшая мера наказания – смертная казнь.

А пресс-секретарь так называемого "международного легиона защиты Украины" норвежский неонацист Дамьен Магру сообщил о гибели на Украине четверых иностранных "добровольцев", то есть, наемников. Он назвал голландца Рональда Вогелаара, 47-летнего австралийца Майкла О'Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блери.

Кроме того, следует напомнить, что власти ДНР давно еще пообещали привлечь к суду международного трибунала Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Александра Турчинова.

УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗАХОТЕЛИ НА ОТДЫХ ПО "УПРОЩЕНКЕ"

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому им будет разрешен выезд за границу при предъявлении обычного или дипломатического загранпаспорта. Сейчас выезд для них ограничен и возможен только в случае, если они направляются в загранкомандировку, при этом командировочное удостоверение должно быть подписано спикером парламента Русланом Стефанчуком. Экс-президент Украины Петр Порошенко, даже имея сразу несколько таких удостоверений и приглашений, смог выехать в Евросоюз только с третьего раза.

И украинских парламентариев совершенно не устраивает такой порядок. На улице начало сезона отпусков, зарплаты и доходы у них на уровне более, чем просто достойном, и зарубежные курорты их явно заждались. Под зарегистрированным на сайте ВРУ законопроектом, который снимет ограничения даже для военнообязанных парламентариев, уже стоят подписи более 60 депутатов, преимущественно, членов фракции "Слуга народа". А мобилизация – это, конечно же, не для них. Потому что нет ничего более страшного и бесполезного, чем уставший и не отдохнувший, как следует, депутат.

Ну, а если припечет, то и сбежать из страны будет можно в любой момент. Какие предусмотрительные!

ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ ОТКАЗАЛА РУССКИМ В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

Жена президента Украины Елена Зеленская на днях сильно удивила весь мир, сообщив, что 9-летний сын Кирилл дает советы папе-президенту о том, какую военную технику должна закупать страна для успешных боевых действий. Практически все отметили "вундеркинда", но на этом фоне незамеченным осталось другое ее высказывание, в котором она объяснила, почему, дескать, русские "уничтожают" культурное наследие украинцев. Оказывается, по той причине, что у нас нет таких титанов мировой культуры, как у Незалежной.

- Многие из них считают, что мы какая-то часть их общества, и мы просто что-то себе придумали. Но наши музеи, наши предметы искусства и культуры, наши песни и литература доказывают, что это не так. Поэтому они хотят это уничтожить в первую очередь, чтобы уничтожить наше национальное сознание, рассказала она в эфире телеканала "Украина 24". - У них нет Примаченко, у них нет Сковороды, и никогда не было. Поэтому они хотят, чтобы мы думали, что у нас их тоже не было. Но такого не произойдёт. Поэтому я была в первые дни разозлена, когда буквально на вторую неделю уничтожили музей в Иванкове. Я очень огорчалась, что пропали картины, но к счастью, их спасли.

Такой маме, наверное, действительно подходит девятилетний мальчонка в качестве советника президента страны. Какой-то местечковый философ Григорий Сковорода и художница-примитивистка Мария Примаченко, олицетворяющие собой величие украинской культуры, совершенно незаметны на фоне десятков и сотен русских художников, писателей, композиторов, поэтов, философов, ученых и т.д. Но Лене Зеленской все они, похоже, неизвестны. И если она о чем-то не знает, остается делать вид, что этого не существует.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений, в частности, новых, поставляемых на Украину с Запада: "Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки".

- На Саур-Могиле приступили к восстановлению мемориального комплекса, разрушенного в ходе боев 2014 года.

- Президент США Джо Байден, как сообщила газета New York Post, заявил, что Украине, возможно, придется отдать землю России в рамках "урегулирования путем переговоров". А кто ему сказал, что после обстрелов городов ДНР, в частности, вчерашнего массированного удара из "Градов" по вечернему Донецку, мы согласимся на эти переговоры?

- Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, который ежедневно врет сплошными "перемогами над москалями", сообщил, что через 10 лет Украина может прекратить свое существование. Многим кажется, что он излишне оптимистичен в определении сроков этого процесса.

- Бывший футболист сборной Уэльса Барри Хорн призвал играть со сборной Украины в футбол, а не в поддавки в отборочном матче на чемпионат мира 2022 года в Катаре, который состоится вечером 5-го июня.

- ВСУ выпустили несколько десятков снарядов РСЗО "Град" по центральным районам Донецка. Таких массированных и бессмысленных обстрелов жилых кварталов в городе не помнят с 2014 года.