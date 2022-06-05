Спикер парламента Венгрии: У Зеленского проблемы с психикой

Просящий, может быть настойчив, но при этом не стоит забывать хотя бы об элементарной вежливости Фото: REUTERS

У спикера парламента Венгрии Ласло Кевера возникли обоснованные сомнения в адекватности украинского лидера Владимира Зеленского, который уже не просит о помощи, а фактически требует ее, буквально оскорбляя тех, к кому обращается.

По мнению Кевера, общаться так с мировыми лидерами не стоит.

– Заявления президента Украины иногда странны. Не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но и против канцлера Германии, – сказал Кевер.

Парламентарий напомнил, что просящий, может быть настойчив, но при этом не стоит забывать хотя бы об элементарной вежливости.

Впрочем, представителям Украины то, о чем говорит Кевер, вряд ли понятно – они привыкли решать вопросы по-своему. Причем их уровень общения очень похож на «культурный спор» базарных торговок. Чего стоит одна только «обиженная ливерная колбаса» от посла Незалежной в Германии Александра Мельника в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца или обещание «образцово-показательной истерики» от советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича.

Кстати, предположение Кевера вполне способно объяснить, почему коллективный Запад не реагирует на оскорбления и откровенно провокационные выпады Киева – давно известно, что на больных не обижаются.