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В мире5 июня 2022 5:20

Спикер парламента Венгрии: У Зеленского проблемы с психикой

Свои подозрения высказал Ласло Кевер
Юрий МАЙБОРОДА
Просящий, может быть настойчив, но при этом не стоит забывать хотя бы об элементарной вежливости

Просящий, может быть настойчив, но при этом не стоит забывать хотя бы об элементарной вежливости

Фото: REUTERS

У спикера парламента Венгрии Ласло Кевера возникли обоснованные сомнения в адекватности украинского лидера Владимира Зеленского, который уже не просит о помощи, а фактически требует ее, буквально оскорбляя тех, к кому обращается.

По мнению Кевера, общаться так с мировыми лидерами не стоит.

– Заявления президента Украины иногда странны. Не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но и против канцлера Германии, – сказал Кевер.

Парламентарий напомнил, что просящий, может быть настойчив, но при этом не стоит забывать хотя бы об элементарной вежливости.

Впрочем, представителям Украины то, о чем говорит Кевер, вряд ли понятно – они привыкли решать вопросы по-своему. Причем их уровень общения очень похож на «культурный спор» базарных торговок. Чего стоит одна только «обиженная ливерная колбаса» от посла Незалежной в Германии Александра Мельника в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца или обещание «образцово-показательной истерики» от советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича.

Кстати, предположение Кевера вполне способно объяснить, почему коллективный Запад не реагирует на оскорбления и откровенно провокационные выпады Киева – давно известно, что на больных не обижаются.

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