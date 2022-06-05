Минобороны опубликовало кадры боевой работы самоходки «Пион»

Слаженные расчеты 203 мм САУ «Пион» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций
На видеокадрах самоходные орудия (САУ) «Пион» бьют по позициям противника по назначенным целям на больших дальностях.
- Огнем САУ «Пион» были уничтожены оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве, - прокомментировали кадры в Минобороны.
Разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов. Операторы беспилотников «Орлан-10»
проводят разведку и сообщают координаты артиллерийским подразделениям. В первую очередь ведется поражение огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники.
После проведения стрельбы батарея перемещается на запасные позиции для исключения возможности нанесения ответного удара.
- Слаженные расчеты 203 мм САУ «Пион» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров, - комментируют в военном ведомстве.
Ранее Минобороны демонстрировало кадры боевой работы 203 мм САУ 2С7М «Малка». Ее скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрелов в минуту, а дальность – около 50 километров.
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Военнослужащие Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в населенные пункты в Харьковской области, которые были освобождены от украинских националистических формирований. В сопровождении военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации данная гумпомощь общим объемом более 40 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области.
В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь, необходимой помощью из России обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды.
Во время раздачи гуманитарной помощи военнослужащие ЗВО совершили подомовой обход ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им подарки и продуктовые наборы.
Доставленную из России гуманитарку, между, а часто и во время обстрелов, военнослужащие разносят по кварталам, а дальше, разносят по подвалам и убежищам. Помогают им в этой работе волонтеры.