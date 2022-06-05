Слаженные расчеты 203 мм САУ «Пион» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций

На видеокадрах самоходные орудия (САУ) «Пион» бьют по позициям противника по назначенным целям на больших дальностях.

- Огнем САУ «Пион» были уничтожены оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве, - прокомментировали кадры в Минобороны.

Разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов. Операторы беспилотников «Орлан-10»

проводят разведку и сообщают координаты артиллерийским подразделениям. В первую очередь ведется поражение огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники.

После проведения стрельбы батарея перемещается на запасные позиции для исключения возможности нанесения ответного удара.

- Слаженные расчеты 203 мм САУ «Пион» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров, - комментируют в военном ведомстве.

Ранее Минобороны демонстрировало кадры боевой работы 203 мм САУ 2С7М «Малка». Ее скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрелов в минуту, а дальность – около 50 километров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в населенные пункты в Харьковской области, которые были освобождены от украинских националистических формирований. В сопровождении военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации данная гумпомощь общим объемом более 40 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области.

В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь, необходимой помощью из России обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды.

Во время раздачи гуманитарной помощи военнослужащие ЗВО совершили подомовой обход ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им подарки и продуктовые наборы.

Доставленную из России гуманитарку, между, а часто и во время обстрелов, военнослужащие разносят по кварталам, а дальше, разносят по подвалам и убежищам. Помогают им в этой работе волонтеры.