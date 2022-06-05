Заколдованный круг: В советских карикатурах нашли пророчества про Россию и НАТО

1951-й год – карикатура про замерзающих жителей Лондона, которые топят печку-буржуйку газетами с «обещаниями лейбористов»

100 лет назад вышел первый номер самого известного в СССР сатирического журнала «Крокодил». Этакого советского «Шарли Эбдо». Юбилей нешутошный. Мы решили полистать архив со смешными картинками, дабы поумиляться и пустить ностальгическую слезу по былому времени. Но … как-то быстро стало не до смеха. Прошли десятилетия, а многие шутки написаны как про сегодняшний день.

Столыпин когда-то сказал, что в России за 10 лет меняется все, а за 200 – ничего. Смотришь на советские карикатуры и понимаешь — а ведь так и есть. Многое у нас (да и в мире) идет по второму (или сто второму) кругу.

С МИРУ ПО НИТКЕ МИЛЛИОНЕРУ НА МИЛЛИАРД

Смотрите сами. «Крокодил» за 1947 год. На последней полосе карикатура на Ротшильда, который просит у прохожих денег: «Подайте бедному банкиру миллионов 20 на хлеб!».

Фото: «Крокодил»

Это же вылитые наши сегодняшние миллиардеры, попавшие под санкции и лишившиеся своих яхт и заграничных замков. Например Михаил Фридман (11,8 млрд. долларов по Форбс) в марте-2022 жаловался, что у него нет денег даже на домработницу и приличную еду.

«Не знаю, хватит ли этого (выделенных английскими властями средств. – Ред.), чтобы нормально жить. Я даже не могу сходить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», - говорил бизнесмен испанской газете País.

Совпадение? Конечно! Но уж как похоже вышло.

Фото: «Крокодил»

КОГДА ОНИ УЖЕ ЗАМЕРЗНУТ

1951-й год – карикатура про замерзающих жителей Лондона, которые топят печку-буржуйку газетами с «обещаниями лейбористов».

«Только обещаниями наших правителей и отапливаемся», - гласит подпись.

Всю прошлую зиму наши центральные телеканалы рассказывали о замерзающей Европе. В том числе и про коченеющих лондонцев. 71 год прошел, а мы все переживаем за то, как же там обитатели Европы без нас согреваются.

Тогда Великобританию ругали просто за капитализм, сейчас смеемся из-за торговли на бирже (спотовом рынке) нашим газом, а в итоге получается одно и то же.

А НАТО И НЫНЕ ТАМ

Отдельная эпопея - наши карикатуры о НАТО, Америке и всяких глобальных организациях типа ООН. С какого-то момента в каждом номере пошли шутки про коллективный Запад. Ну и как бы сказать… сейчас многие российские политики говорят примерно о том же, о чем писал Крокодил в 1950-х или 1980-х.

Фото: «Крокодил»

Америка поставляет союзникам оружие, это заканчивается разрушениями и неисчислимыми жертвами – общий смысл десятков давних карикатур. Что изменилось? Да ничего! Сегодня Штаты гонят свои «Джавелины», «Стингеры» и гаубицы на Украину, жертв в итоге в этой стране все больше. «США готовы воевать до последнего украинца», - заявляют наши политики. И, в общем-то, они правы.

Но как же это похоже на историю полувековой давности. Тогда мы переживали за Корею, Вьетнам, Ливан, Гренаду… Много, где американцы успели оттоптаться в 20-м веке.

«Крокодил» часто писал (или рисовал) о том, как Америка распространяет влияние при помощи доллара, подкупов и шпионажа… И здесь тоже мало, что поменялось.

Штаты по-прежнему пользуются своей валютой, как оружием. Наш Центробанк сполна это оценил, когда Запад арестовал российские валютные запасы. Да и шпионаж с подкупом никуда не делись – достаточно полистать сливы Сноудена или Ассанжа, чтобы убедиться в происках ЦРУ.

НЕ НАШЛИ ТОЧКУ ДЖИ

- Ну правда, когда смотришь старый «Крокодил», кажется, что страна ходит по заколдованному кругу. Почему мы словами Холодной войны сейчас ругаем НАТО или Западную Европу? – спросил я политолога, профессора «Высшей школы экономики» Дмитрия Евстафьева.

- Хотя бы потому, что НАТО не так уж и поменялся. Альянс живет по правилам середины прошлого века. Все спорные вопросы решаются войной – Югославия, Ирак, Сирия, Афганистан. США использует мощь экономики для давления на другие страны. Мы объективно имеем право ругать Запад за то же самое, за что ругали и до развала Союза.

Фото: «Крокодил»

- Но время-то идет. Неужели нельзя какие-то другие аргументы придумать?

- Да можно, конечно. Просто последние 30 лет, люди, которые из России изучали США, считались, как бы это помягче сказать, лузерами. Все-то хотели стать менеджерами, большими чиновниками… Проблема в том, что мы по-настоящему не знаем болевых точек Запада. Особенно это касается Германии. Но и Америки тоже. Поэтому мы просто копируем старые аргументы. Тогда-то их придумывали настоящие титаны сатиры и пропаганды, - объяснил эксперт.

ВМЕСТО ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИК

В 1960 году Крокодил смеялся над спортивными командами, которые выставляли вместо женщин мужчин.

" - Почему играет мужчина!

- Ничего не поделаешь, по заявке он - Лида Сергеева", - шутили советские карикатуристы.

Фото: «Крокодил»

Тогда это был мухлеж с подставными лицами. Сейчас тоже вместо женщины может выйти мужик. Только теперь это не считается обманом, а считается смелым поступком и принятием себя настоящего. Вот на Олимпиаде в Токио новозеландская тяжелоатлетка Лорел хаббард раньше была штангистов Гевином...

КАК СТАРАЯ ПЛАСТИНКА

Закончив с «Крокодилом», мы любопытства ради изучили американскую сатиру. Кто бы мог подумать, но на Западе еще меньше заморачиваются с придумыванием новых страшилок. Мы-то в отличие от НАТО объективно прошли большой путь – отказались от коммунизма, перешли к демократии и свободному рынку… А если послушать политиков из Вашингтона, такое чувство, что они мыслят и говорят аргументами времен Сталина.

В 1947 году в США вышел комикс о том, как власть над страной захватывают коммунисты. Они стравили между собой американских политиков, чтобы ослабить стабильность в стране, а потом вмешались в выборы президента и протащили своего человека.

Фото: «Крокодил»

Ничего не напоминает? Дональду Трампу все четыре года в Белом доме икалось от бесконечных обвинений, будто ему помогли выиграть выборы хакеры из Москвы. И вообще Трампа называли чуть ли не человеком Путина. Доказать это не смогли, но криков-то было. А санкции против нас, которые ввели за якобы вмешательство в голосование, так и не сняли.

Когда по всей Америке начались митинги в поддержку негров (движение назвали Black lives matter), Вашингтон тоже заявлял, что лодку раскачивает Россия. Как-то так получилось, что это мы виноваты в том, что полиция в Штатах стреляет в черных.

Прошло больше 70 лет, а истории ровно те же самые! Ладно бы за дело ругали, так ведь как тогда придумывали, так и сейчас.

НА ЕВРОПУ ТУЧА СМОТРИТ ХМУРО

Еще один жупел западных пропагандистов: русские насильники. Это было и в комиксах времен Холодной войны, и в карикатурах – вот придут солдаты Красной армии и всех девок перепортят.

До сих пор история работает. Месяца полтора назад европейцы и американцы как по команде начали рассказывать, будто российские военные на Украине насилуют вообще все, что движется. Доказательств нет, но кому какое дело? Главное передать, а там хоть трава не расти.

Фото: «Крокодил»

Самый живучий образ — это распространение зловещего влияния Москвы. Россию могут изображать и в виде спрута, и в виде грозой тучи. Эдакая темная сила, которая всех хочет подчинить себе. И конкретные действия уже не так важны — главное общее намерение.

В принципе, политика Вашингтона до сих пор опирается на этот старый образ врага. Достаточно посмотреть, как Америка сопротивлялась строительству Северного потока-2. Политики в конгрессе рассказывали, что новая труба сделает Европу зависимой. И вообще, чем меньше у нас будет любых контактов, тем лучше. Точно так же США воевали с первым трубопроводом из СССР в Германию.

Причем история про русскую угрозу с востока оказалась самой популярной на Западе. Еще в 19 веке (!) европейские карикатуристы рисовали нас некоей большой, агрессивной и дикой азиатской массой. Такими мы во многом для них и остались.

СОВЕТОЛОГОВ НА НАС НЕТ

- Во время холодной войны на Западе появилась целая наука — советология. Умные люди занимались тем, что изучали нас и придумывали пропагандистские приемы. После 1991 года советология практически исчезла. Пропаганда осталась, а вот самые талантливые кадры ушли. Не удивительно, что сейчас просто копируют штампы 50-летней давности. Один раз они уже сработали. Зачем чинить то, что и так неплохо работает? Тем более, людей, которые бы смогли сочинить что-нибудь такое же талантливое, но новое, просто не осталось, - считает Евстафьев.

- Россия с 50-х годов в глазах Запада не так уж и поменялась. Мы для Европы и Америки по-прежнему остаемся угрозой. Плюс в НАТО банально больше нет специалистов, которые бы хорошо разбирались в нашей стране. Не на уровне новостных заголовков, а по-настоящему. Да и желания понять особо нет — Запад интересуют только полезные ископаемые. Многие политики уверены, что их можно получить и просто через силовое давление. Для этого дружить совсем не обязательно, а вот создание образа врага как раз помогает, - добавил политолог Александр Домрин.

КУДА ДЕЛИСЬ КАРИКАТУРЫ?

Золотой век сатирических картинок, увы, прошел. Журнал «Крокодил» почил в бозе в 2008 году. Менее известные издания сдались еще раньше. Если в обычных газетах могли выходить целые полосы с карикатурами, то сейчас этого тоже нет. Известный художник Вася Ложкин (настоящее имя Алексей Куделин) рассказал «КП», почему так получилось.

- Все, как это часто бывает, упирается в деньги. Газет глобально стало меньше, а тех, кто мог бы держать штатного сатирического художника, вообще единицы. То есть, карикатуристу практически нереально заработать на продаже своих рисунков. Это убило все ремесло. Плюс появились мемы, демотиваторы. Они заполнили (особенно в интернете) ту юмористическую нишу, которую раньше занимали сатирические картинки. Конечно, карикатуры сохранились, но чаще люди рисуют их для души, - рассказал Ложкин.

А КТО БЫЛ ЕЩЕ?

«Крокодил» — не единственное сатирическое издание, выходившее в Союзе. Например, были и местные аналоги. В Украинской ССР печатали журнал «Перец». И иногда актуальность там ого-го как зашкаливала. В 1956 году на обложке «Перца» вышла картинка, где украинский националист лижет руку американского капиталиста. Тогда журналисты смеялись над бандеровцами. А сейчас и не до юмора как-то…

В Украинской ССР печатали журнал «Перец»

Думаем, художники бы удивились, узнай, насколько их сатира попала, что называется, не в бровь, а в глаз.