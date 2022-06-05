ВКС России уничтожил в районе Славянска в ДНР украинский МиГ-29

Hа окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия Фото: REUTERS

Не успело оружие с Запада пострелять на территории Украины. Было утилизировано под Киевом, не дошло до Донбасса.

- Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия, - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования также были ликвидированы заводские цеха в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики, где «шел ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий».

- За сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожено: две пусковых установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Маяк и Славянск Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики, - перечислил Конашенков уничтоженные цели противника.

Кстати, радиолокационная американская станция пыталась выявлять координаты расположения российской артиллерии. Таких станций только в прошлом месяце ликвидировано с десяток.

По данным войск оперативно-тактической и армейской авиации на Украине поражено: три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, и три склада боеприпасов, более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также в районе железнодорожной станции Константиновка цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут Донецкой Народной Республики и Лоскутовка Луганской Народной Республики.

В небе Украины случился воздушный бой, что в последнее время случается редко: в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

А российскими подразделениями противовоздушной обороны в районе Одессы был сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику. Возможно даже иностранную.

Официальный представитель Минобороны России также сообщил об уничтожении в небе Донбасса 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, среди который оказался один беспилотный летательных аппарат «Байрактар ТБ2». Еще над мирными населенными пунктами Николаевской и Харьковской областей российскими воинами сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

За сутки ракетными войсками и артиллерией поражено: 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

189 - самолетов.

129 - вертолетов.

1114 - беспилотных летательных аппаратов.

330 - зенитных ракетных комплексов.

3416 - танков и других боевых бронированных машин.

470 - установок реактивных систем залпового огня.

1778 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3419 - единиц специальной военной автомобильной техники.