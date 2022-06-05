Егор Перегудов "приготовил" из Полины Кутеповой основное блюдо

Егор Перегудов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Дегустация с антрактом" - так определили жанр постановки её создатели. Шеф-повар – Егор Перегудов. За фуд-арт и дресс-код (иначе говоря, сценографию и костюмы) отвечает Владимир Арефьев. Световой сомелье — Дамир Исмагилов. В меню в качестве основного блюда представлены: Полина Кутепова (маркиза де Мертей), Томас Моцкус (виконт де Вальмон), Серафима Огарева (президентша Турвель). Есть еще аппетайзеры и десерт: Дарья Коныжева, Рифат Аляутдинов, Стефани Бурмакова.

Дегустация проходит в сопровождении благотворной для пищеварения музыки Монтеверди, Перголези и Пёрселла.

Цены на билеты как в дорогом ресторане - от 2000 до 15000 рублей с носа.

- Мы старались уходить от морализаторства, - объясняет концепцию своей новой постановки Егор Перегудов. - Главный вопрос, который задает Шодерло, – что такое настоящее счастье? И сразу же второй вопрос – может ли человек распоряжаться судьбой другого человека?

Как Перегудов отвечает на поставленные им же вопросы, пока трудно сказать. Но если идти по сюжету романа Шодерло де Лакло, это должна быть остроумная, яркая картина жизни французской аристократии XVIII века. Большую часть своего времени виконты, маркизы, графини и прочие принцессы посвящали адюльтеру и интригам. Ничего не поделаешь - галантный век, эпоха пудреных париков, изысканной утончённости и чувственной порочности диктуют свои правила игры.

Главные герои спектакля — коварный соблазнитель виконт де Вальмон и его наперсница маркиза де Мертей затевают сомнительную игру по развращению чистых и невинных душ. Их жертвами становятся получившая монастырское воспитание юная аристократка Сесиль и богобоязненная верная жена госпожа де Турвель. В результате интриг даже истовая набожность может договориться с собственной совестью. А жажда развлечения – превратиться во вседозволенность. Лёгкость, веселье и красота оборачиваются ловушкой, вовлекая героев в мир, где незаметно забываются все нравственные вопросы…

Премьерные показы 11, 22, 23 июня, 2 июля.

Продолжительность 3 часа 30 минут с одним антрактом.