Внук Молотова: Мой дедушка похвалил бы Путина

Вячеслав Никонов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

… - Вячеслав Алексеевич! Прежде всего, поздравляю вас с днем рождения! Желаю больших творческих успехов.

- Спасибо,

- Мы вас воспринимаем - как творческого человека. Я просто посмотрел наше предыдущее интервью, год назад мы вас с 65-летием поздравляли… Это одно из лучших моих интервью с Никоновым. Вы тогда, может быть, в какой-то свой сборник или в книгу этот текст вставите и напишете, что это по просьбе автора, ладно?

- (смеётся) Договорились.

- А то скажут: вот, нескромный Никонов. И там, знаете, есть такой вот абзац…

«Встреча Байдена и Путина, (Речь о предстоящей тогда встрече в Женеве 16 июня 2021-го. - Ред.), уверен, не будет провальной. Это я вам могу гарантировать. Потому что с российской стороны там участвует Путин, у него вообще провальных саммитов не было никогда. Готовит профессиональная команда. Мы знаем, чего хотим. Готовы выполнять взятые на себя обязательства и так далее. А что касается американской стороны, то обычно она определяет провальность саммита. В прошлый раз это было неизбежно. Потому что у Трампа не могло быть ничего не провального. И американские СМИ, и глубинное государство, естественно, объявило это провалом. Но, поскольку Байден безупречен в глазах американских СМИ и глубинного государства, и идет от успеха к успеху, то это тоже будет объявлено успехом Байдена. Поэтому, думаю, провала точно не случится…»

Это мы - перед встречей двух президентов в Женеве, куда я потом полетел освещать те переговоры. Вот год прошел с того интервью, с той эпохи. Это другая эпоха была, наверное, да, у нас с вами?

- Да, мы уже живем в другое время немножко. Может быть, даже не немножко. Действительно, другая эпоха началась в истории человечества после 24 февраля 2022-го. Это, безусловно, так.

И мы были правы в тех прогнозах. Байден, на самом деле, не провалил встречу с Путиным. И все американские средства массовой информации тогда, действительно, сказали, что Байден провел встречу прекрасно. Потому что в их глазах Байден, действительно, шел от победы к победе.

Но все поменялось. Поменялось в мире. Теперь представить себе встречу Байдена с Путиным невозможно.

Но даже те самые американские средства массовой информации, которые поддерживали Байдена, сейчас уже о нем совершенно другого мнения.

Да, он по-прежнему поддерживается ими, но его рейтинг уже 35 %. И многие либеральные СМИ, которые всегда были на стороне президента, сейчас довольно активно его критикуют.

- А вот еще такой вопрос возникает. Ваш дедушка - сталинский нарком Вячеслав Молотов - он бы Путина похвалил за 24 февраля?

- За 24 февраля, наверное, да, похвалил бы.

- Почему?

- Ну, потому что для Вячеслава Михайловича Молотова вопросы, связанные с нашим государственным суверенитетом, с установлением границ в наших территориальных пределах, в отстаивании традиционных российских интересов было исключительно важно.

Все-таки, действительно, он приложил немало усилий к тому, чтобы Советский Союз имел те границы, которые он имел. И Украина, безусловно, входила в эти пределы.

Кроме того, Молотов еще в 1920 году работал первым секретарем ЦК Компартии Украины. Был такой отрезок в его жизни. И они тогда занимались исключительно тем же – вели борьбу за воссоединение.

- Очень интересно. И вот еще - примерно в двух-трех источниках было такое, ну, я не знаю, заявление, что Путин, в отличие от Сталина, который сидел и ждал, пока нападет Гитлер, хотя это уже было известно… Так вот, Путин все-таки на несколько часов опередил захватчиков, скажем так, и спас не только там жизни, может быть, тысячи жизней, но и наши территории. Вот как вам такие параллели?

- Абсолютно, по-моему, некорректная аналогия. Потому что совершенно другие исторические условия, разные противники.

Ну, и, конечно, Сталин никогда не готовил никакой превентивной операции против Гитлера. Потому что он не был самоубийцей. Я думаю… превентивная операция против Германии в 1941 году закончилась бы крайне плачевно для Советского Союза.

И вряд ли бы помогла выиграть войну. Скорее, наоборот. Поэтому, ну, и вообще, конечно, аналогия, - ещё раз повторю - безусловно, по-моему, неподходящая.

То, что мы правильно поступили, не дав Украине возможность начать наступательную операцию с захватом там Донецка и Луганска в течение нескольких дней, это, - да, безусловно, правильно.

Но тогда (в 1941-м. - А.Г.) речь шла о многомиллионных армиях, заметим, - да, с немецкой стороны там почти пять миллионов было и с нашей не меньше.

А здесь (речь о нынешней военной спецоперации. - А.Г.) все-таки более, гораздо более ограниченные военные действия.

- Вот я смотрел почти все выпуски, ну, больше половины - вашей программы «Большая игра» на Первом канале. И мне показалось, что вы с самого начала не форсировали события в Донбассе, «не подгоняли» их и не говорили, что вот, что-то медленно. И ваши эксперты тоже, вы их, наверное, настраивали так, в том числе и зарубежные, - не давали прогнозов, что на Украине все за считанные недели закончится. И вот сейчас это тоже сохраняется - тональность такая. Это вам ваш «исторический опыт» помогает выбрать правильную тональность в «Большой игре»?

- Ну, наверное, конечно, все знания помогают, когда ведешь телевизионную программу. Все, и исторические, в том числе.

Ну, и знания немного из теории военного искусства. Во всяком случае, все выдающиеся полководцы, будь то Наполеон или Клаузевиц, -,они неоднократно подчеркивали, что невозможно по времени угадать там течение той или иной военной операции.

Потому что всегда пойдет все не так, как планируется. И всегда противник внесет коррективы своими действиями в то, как должны поступать вы. Поэтому действия такие, в принципе, непредсказуемы.

А в конечном итоге, понятно, что сторона более сильная – и экономически, в военном отношении, - она победит. Поэтому у меня нет сомнений в нашем успехе.

- А когда? Победит?

- Но когда это произойдет, понятия не имею. Зависит от многих вещей.

Потому что, здесь мы имеем дело не только с Украиной, но и с таким… с такой организацией как НАТО, которая выступает в роли, ну, такой тыловой базы, обеспечивающей экономику Украины деньгами, снабжающей армию вооружениями, ну, и так далее, и так далее. Тут много есть факторов…

Ну, и, конечно, важнейший фактор – внутренний… Там много-много разных переменных.

- На Украине.

- Да, естественно.

Но, мне представляется, что это должно произойти скачкообразно. То есть, украинская государственность посыплется, в этом у меня нет сомнений. Когда это произойдет, пока сказать трудно.

- А у нас, вы считаете, вот ваш исторический опыт что подсказывает, - все идет, ну, правильно, скажем так?

- Ну, в войне всегда что-то идет не так, как планируется. И даже если это не война, а специальная военная операция, все равно будут свои нюансы. Но пока, безусловно, все идет весьма и весьма удачно для наших Вооруженных сил. Потому что, мы одерживаем победы - меньшим числом, за счет технологического превосходства и неся гораздо меньшие потери.

То есть, сейчас вот, по оценке специалистов, - если вначале потери были там один к десяти наши и украинские, то сейчас - где-то один к тридцати.

И это уже, в общем, свидетельство растущего мастерства Вооруженных сил и Российской Федерации, и республик Донбасса.

- Ну, и наше дело правое, да? Правильно?

- Наше дело правое, безусловно. И сказал это Вячеслав Молотов в более сложной ситуации 22 июня 1941 года. А в нашей нынешней ситуации, уж точно, наше дело правое, и победа будет, безусловно, за нами.

- И враг будет разбит.

Спасибо огромное. Извините, что я в праздник, опять в выходной. Но вот так вот получается. Вас еще раз с днем рождения. Оптимизма вам не занимать. А энергии, в общем-то, тоже. Даже не знаю, что Никонову пожелать в такой день. Спасибо огромное, что откликаетесь. Здоровья нам всем.

- Спасибо, Александр, вам тоже всего самого хорошего. И всем слушателям, читателям «Комсомольской правды» тоже.

- Счастливо, Вячеслав Алексеевич!

- Всего доброго.