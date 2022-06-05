Фотографии мира «глазами собаки» потрясли ученых. Рассказываем почему

Людям решили показать мир глазами собаки. Фото: Shutterstock

Весь мир неожиданно заинтересовался, а как видят мир собаки? Причина – в суперуспешной рекламной кампании малоизвестной до того фирмы Canine Cottages. Компания подбирает отели для тех, кто путешествует с собаками, а также возьмет вашего пса, пока вы ездите. Поскольку поездки – это достопримечательности, компания заказала серию фотографий британских красот «глазами собаки». Репортаж об этом попал в Daily Mail, и, собственно, понеслось. Фотографии делала ветеринар Райар Рочфорд, что вроде как гарантирует подлинность картинки. На самом деле, подлинность в этой истории – дело второе, главное, чтобы красиво и необычно. Эта цель, конечно, достигнута.

На фотографиях методично убраны все цвета, кроме синего и желтого. Потому что собаки видят только эти два цвета. Здесь, конечно, явная неувязка: человек видит ненамного больше, три (еще красный), тем не менее, сочетание этих трех цветов дает всю палитру. В якобы «собачьих» фото два цвета ни в какие сочетания не вступают, а просто заменяют все остальные. Грамотнее (но менее эффектнее) было бы поступить так: взять обычное фото, и с помощью графического редактора значительно убрать красный. Мы взяли фотографию обычного летнего среднерусского пейзажа, сделанную в пасмурный день, убрали красный, и к (даже нашему) удивлению практически не заметили разницы, потому что красного в пейзаже практически и не было. Но заявить, что пасмурный, без резких красок пейзаж собаки видят практически так же, наверное, не интересно.

Так видит пейзаж человек. Фото: dailymail.co.uk

Так видит собака. Фото: dailymail.co.uk

Далее, фотографии размыты. Утверждается, что зрение собак менее четкое. Что, вообще говоря, странно, поскольку у собак, как и у человека, изображение формируется «линзой» (хрусталиком), а потом обрабатывается мозгом (например, переворачивается – ведь хрусталик формирует перевернутое изображение). То, что мы видим на фото, напоминает фотографии без линз, через круглую дырочку (камера-обскура), а не через хрусталик-линзу. Допустим, оптическая система собаки в самом деле формирует более широкое, но менее четкое изображение – как в объективе «рыбий глаз». Но мы понятия не имеем, какую работу проделывает мозг собаки, чтобы его «восстановить». Не исключено, что, если животному не хватает оптической силы, мозг восполняет недостаток примерно так же, как это происходит в наших смартфонах (маленькие линзы, но мощные процессоры, восполняющие недостатки линз).

Анатомия глаза собаки схожа с человеческим. Фото: Shutterstock

Некоторые фотографии нарочито искажены, чтобы показать, что за более широкое поле зрения приходится платить пропорциями на краях кадра. К этому трюку относится то же самое замечание: мы понятия не имеем, как в дальнейшем над этой картинкой работает мозг.

Так видит глаз человека. Фото: dailymail.co.uk

Так видит собачий глаз. Фото: dailymail.co.uk

Молчаливо предполагается: раз у собак более тонкий нюх, а также слух, им не нужно особо острое зрение. Как бы и так, но: откуда мы знаем, в каком виде мозг собаки демонстрирует картинку, собранную из света, звука и запаха? А что, если это ВИЗУАЛЬНАЯ картинка, то есть собака буквально может видеть не только свет, но и запахи со звуками? Например, так птицы могут ВИДЕТЬ (именно видеть) магнитное поле Земли, по которому они ориентируются. В этом случае пришлось бы снять серию снимков, на которых, напротив, человеческое восприятие окажется беднее.

Спектры цветовосприятия у человека и собаки.

Но не будем излишне строги: это всего лишь рекламная кампания, подкрепленная знаниями на уровне Википедии. На самом деле, мы очень мало знаем о зрении. Например. Если спросить меня, что такое «красный», я четко представлю себе этот цвет. Но никто не знает, мой красный – это также и твой красный? Мы просто не в состоянии сделать сравнение, потому что я не могу посмотреть буквально твоими глазами. Точно так же мы не можем посмотреть глазами собаки. А раз так, могут быть всякие фантазии.