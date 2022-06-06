Компьютерные игры благотворно влияют на детей. А соцсети и телевизор ведут к деградации

Компьютерные игры полезны для развития детей. Фото: Shutterstock

Длительный период пандемии значительно сказался на всех сторонах нашей жизни. На интернете в том числе. Учёба онлайн. Работа онлайн. Дети сидят дома - чем занять? Опять выручает интернет.

Уже все признали, что цифровые медиа стали неотъемлемой частью современного детства, и до сих пор ведутся споры по поводу их когнитивных эффектов.

Но исследование, которое недавно провели сотрудники сразу нескольких научных центров, кажется, ставит точку в спорах.

Группа физиологов из Свободного университета Амстердама (Нидерланды), Университета Дуйсбург-Эссена (Германия) и Каролинского Института (Швеция) решила проверить, как время в виртуале сказывается на поведении и развитии детей. Для своего исследования

они разработали специальную программу, а также особую игру с «миссиями», которые предстояло пройти детям-добровольцам.

Всего в эксперименте приняли участие 9855 школьников в возрасте 9-10 лет со средним уровнем развития и навыками чтения. Авторы исследования также учитывали генетические различия и социально-экономический татус семьи участников.

Впоследствии этот же эксперимент с теми же детьми повторили через два года.

Главный вывод всего эксперимента: виртуальные игры положительно повлияли на интеллект детей, а вот просмотр видео и просиживание в социальных сетях не оказало никакого эффекта. А в некоторых случаях даже сказалось отрицательно. Ниже читайте обо всем этом подробнее.

НА ЗАМЕТКУ

Почему учёные учитывали такие параметры, как генетический и социально- экономический статус ребенка?

Определенный генетический фон, по мнению учёных, может быть причиной многих психологических и социальных явлений и сказываться на обучении и склонности «зависать» перед телевизором или в youtube.

Социально-экономический статус (СЭС) также может сильно влиять на обучение и временя, проведенное перед экраном (например, как причина бегства от домашних проблем).

Поэтому, по мнению авторов, все предыдущие исследования, которые не учитывали данные факторы, можно считать в чем-то «не действительными».

НАСТОЙЧИВОСТЬ, ВНИМАНИЕ, СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ: КАК ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Во время эксперимента учёные фиксировали влияние различных типов экранного времени (просмотр, общение или игры) на интеллект детей.

Интеллект – акцентируют авторы исследования во вступлении к работе - является одним из наиболее важных и хорошо изученных психологических качеств и включает в себя несколько когнитивных процессов: внимание, рабочую память, пространственное манипулирование, скорость обработки, рассуждение, понимание прочитанного, долговременную память и другие немаловажные параметры.

И, что немаловажно, показатели интеллекта позволяют спрогнозировать будущее человека, включая счастье, долголетие, доход и успеваемость.

Аналитическая игровая программа, разработанная специально для этого опыта, отмечала уровень интеллектуальной способности каждого участника эффективно учиться (правилам), рационально мыслить, понимать сложные идеи и адаптироваться к новым ситуациям.

Отдельно фиксировалась такая характеристика, как настойчивость ребенка во время пользования интернетом. Ее недостаток учёные называют мешающим фактором, особенно с точки зрения проблемного поведения. Отсутствие настойчивости определяется как неспособность удерживать внимание на скучной или сложной задаче и напрямую связано с когнитивными функциями и успеваемостью в школе.

КСТАТИ

В более раннем исследовании было подсчитано, что дети в возрасте 8–12 лет проводят в среднем 4–6 часов перед экраном каждый день, в основном за просмотром видео, играми и общением по соцсетям.

ВИРТУАЛЬНАЯ ИГРА – ЛУЧШАЯ «РАЗВИВАЛКА»: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В итоге учёные обнаружили неожиданную закономерность - дети, которые играли в экшн-игру, улучшили контроль внимания, скорость чтения и точность, если сравнивать с теми, кто пользовался обычной программой.

Оценки в школе тоже улучшились, это касается в том числе математики и изучения языков.

Получается, видеоигры зачастую не только не вредят, а как раз наоборот – развивают: помогают улучшить навыки чтения, внимание, грамотность и подтянуть общие школьные дисциплины.

Поэтому для родителей важно не запрещать играть ребенку, а ненавязчиво подсунуть ему правильно разработанную компьютерную программу.

- Это на самом деле может заметно улучшить интеллект и успеваемость в учебе, - говорит один из авторов исследования Брюно Соус. - Взять, к примеру, чтение, оно зависит не только от языковых способностей, но и от других функций, таких как рабочая память, умение моментально перерабатывать информацию, развивать систему внимания, которая направляет усвоение письменного текста. Все эти навыки хорошо развивают виртуальные игры. Они требуют быстрых решений, большого зрительного внимания, способности переключаться между различными состояниями внимания и быстро прогнозировать исходы действий.

Что касается просмотра видео, то ожидать от этого пользы, согласно исследованию, не стоит. В описании исследования говорится:

«Мы разделили одну из частей нашего эксперимента под названием «Просмотр» на две составляющие - «просмотр телевизора» и «просмотр онлайн-видео». Разделив эти две переменные, мы увидели, что не было значительного влияния на изменение интеллекта детей ни от телевизора, ни от просмотра онлайн-видео». То есть, в лучшем случае это пустая трата времени. В худшем – влияние на зрение, настроение и психику.

Влияние соцсетей на ребенка во многом зависит от контента, но никак не сказывается на интеллекте.

И еще один немаловажный момент. Исследование в который раз подтвердило связь уровня образования родителей с исходным уровнем интеллекта ребенка. И это также сказывается на том, сколько времени ребенок проводит перед экраном.

Делайте выводы, родители.