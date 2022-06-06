ГЛОНАСС против GPS: сможет ли Россия заменить зарубежную навигационную систему

У России давно есть своя навигационная система - ГЛОНАСС. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нас пригрозили отключить от навигационной системы GPS. Произойдет ли это на самом деле или угрозы так и останутся угрозами, сегодня нельзя сказать с уверенностью, поскольку за океаном семь пятниц на неделе.

У России давно есть своя навигационная система - ГЛОНАСС. Спутники для нее производят в 60 километрах от Красноярска. Специалисты закрытого предприятия дали эксклюзивное интервью «Комсомолке» и рассказали, какими могут быть навигационные системы и какие последствия будут от изоляции от GPS. И стоит ли вообще переживать.

ОТЦЫ-КОНСТРУКТОРЫ

Попасть на территорию Железногорска, где и находится производство, непросто: город закрытый - из-за того, что здесь находится несколько предприятий оборонного сектора. «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (ИСС) входят в госкорпорацию «Роскосмос» и являются одним из лидеров космической отрасли.

В производственных цехах идеальная чистота и много света. Сотрудники ходят исключительно в светлой спецодежде, колпаках и бахилах, а слесари-сборщики похожи на профессоров. О тонкостях своей работы не распространяются, оно и понятно. Но по интересующей нас теме поговорить согласились. Рассказали, что здесь производят космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. За 60 лет собрали более 1280 космических аппаратов, ввели в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. Две трети орбитальной группировки России сегодня - это спутники, разработанные и произведенные в АО «ИСС».

История предприятия начинается в 1959 году. Сначала занимались оборонкой, конструировали баллистические ракеты. А потом началась эпоха покорения космоса, предприятие вплотную занялось спутниками. Кстати, по некоторым направлениям сибирские конструкторы были впереди планеты всей. Многое их того, что они производили (и производят сейчас) находится под грифом секретности.

Российская альтернатива GPS была запущена в 1993 году. К 2010 году покрыла всю территорию России, а к 2011 году обеспечила практически глобальное покрытие.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

ГЛОНАСС - это Глобальная навигационная спутниковая система. Она транслирует гражданские сигналы в любую точку земного шара, предоставляет навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.

- Тактико-технические характеристики всех действующих систем ГЛОНАСС и GPS примерно одинаковы, - рассказывает Сергей Ревнивых, заместитель генерального директора по Федеральной целевой программе «ГЛОНАСС» АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева». - Однако главное преимущество системы ГЛОНАСС для российских потребителей в том, что она развивается благодаря работе отечественных специалистов и эксплуатируется российскими уполномоченными органами, а ее функционирование не зависит от политических и технических решений из-за рубежа.

Движение российских спутников по орбите не синхронизируется с вращением Земли, отчего отечественная система более стабильна в работе и это облегчает контроль над ней. В отличие от наших американские спутники движутся синхронно Земле, и для передачи точных данных им нужна корректирующая поддержка. И еще одно отличие - полярные зоны Земли (читайте: едва ли не четверть территории России) остаются для GPS слепой зоной.

Добавим, что большинство крупных и развитых стран давно предсказывали, чем однажды может обернуться монополия на GPS. Поэтому в мире сегодня существует несколько навигационных спутниковых систем, не столь масштабных, но с ними можно посотрудничать при необходимости. Это китайская BeiDou, европейская Galileo, японская QZSS, индийская NavIC.

ОН ПОВСЮДУ

В нашей стране все экстренные службы (МВД, МЧС, скорая помощь) с 2015 года переведены на ГЛОНАСС. Сергей Ревнивых продолжает перечислять:

- Все современные навигационные чипы, встраиваемые в аппаратуру различного назначения, принимают сигналы любых глобальных навигационных спутниковых систем, включая ГЛОНАСС. Они применяются на морском и речном транспорте, на космических аппаратах, средствах связи, в беспилотных наземных и воздушных аппаратах, системах контроля перевозок, геодезии, в социальной сфере и так далее. Практические все смартфоны также оснащены навигационными чипами.

Причем в последние годы ГЛОНАСС ставится на смартфоны и автомобильные навигаторы по умолчанию. На нем же работают Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты. Так что, если GPS выпадет из нашей жизни, многие этого даже не заметят.

Правда, что касается авиации, тут придется кое-что предпринять.

Наш собеседник уточняет:

- Самолеты наших авиакомпаний в основном зарубежного производства. Они оснащены навигационной аппаратурой GPS. Часть авиационных судов российского производства оснащены приемниками, которые принимают сигналы ГЛОНАСС и GPS, но это оборудование не сертифицировано в международных авиационных организациях и является вспомогательным. Вопрос наличия навигационной сертифицированной аппаратуры отечественного производства, принимающей сигналы ГЛОНАСС для гражданской авиации, надо решать.

Если GPS выпадет из нашей жизни, многие этого даже не заметят. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

МОЖНО ЛИ ОТРЕЗАТЬ РОССИЮ?

Так можно ли отрезать Россию от GPS или нет?

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже несколько раз повторил, что сделать это технически сложно, ведь орбитальную группировку невозможно отключить выборочно, на территории России. Но даже если это и произойдет, мы плотно сотрудничаем с Китаем в области космической навигации. И сочетание двух систем - ГЛОНАСС и BeiDou, по словам главы отрасли, «дает глобальную точность навигационного сигнала».

СКАЗАНО

Отключение GPS для нас не катастрофа

Олег Сергеевич БАШМАКОВ,пилот гражданской авиации, ныне - частный пилот:

- Могу сказать однозначно: ничего страшного не произойдет. Ну, отключат GPS - будет работать ГЛОНАСС. Но кроме спутниковых навигаторов существуют другие надежные и проверенные способы вести самолет в контролируемом воздушном пространстве. Это двухсторонняя связь «экипаж - диспетчер» и радиолокационный контроль. Диспетчер всегда видит борт и ведет его от точки взлета до точки приземления. Если самолет чуть отклонится, диспетчер дает команду «возьмите поправку влево» или «возьмите поправку вправо». А в мастерстве наших я уверен. Приведу пример: магаданские диспетчеры сегодня технически могут увидеть воздушное судно, которое выезжает на рулежную дорожку во Внукове или Домодедове. Случалось, что американские диспетчеры, которые теряют в полете свои магистральные машины, по старой доброй традиции связываются с российскими диспетчерами (может, где-то когда-то пересекались или обучались - остались контакты) и просят: «Помоги, я потерял свой борт в районе Австралии, вот его позывной...» Наш диспетчер по радиолокации посмотрел, отвечает: «Вижу твою птичку, движется намеченным курсом». Так что отключение GPS для нас - не катастрофа.