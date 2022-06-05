Милана Тюльпанова о свадьбе футболиста Кержакова: «Мне неприятно, что он потратил мои деньги, психику и забыл о сыне!»

Милана Тюльпанова - бывшая жена футболиста Александра Кержакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболист Александр Кержаков был женат дважды. И оба раза отношения спортсмена заканчивались громкими скандалами с делёжкой детей и неуплатой алиментов.

И вот футболист нашел новую любовь - кинопродюсера Евгению Ледащеву, с которой сыграл тайную свадьбу. Бывшая жена спортсмена блогер Милана Тюльпанова недоумевает. Мол, какой -то пир во время чумы. По словам Тюльпановой, Кержаков перестал ей помогать финансово в воспитании сына и даже забыл поздравить ребёнка с днём рождения.

- Мне неприятно. У меня не было свадьбы.

" Не было даже свадебного платья , - посетовала в беседе с kp.ru Милана Тюльпанова, - Я знаю, что Саша сейчас в Питере, но он до сих пор не подарил ребёнку подарок на день рождения!

Зато на всю страну вылил на меня ушаты грязи, потратил мои деньги и психику!"

По словам Миланы, Кержаков изменял ей даже, когда они переступили порог ЗАГСа.

- Он переписывался с Алисой Аршавиной!, - рассказывает Милана Тюльпанова.

-И сейчас Саша ведёт себя не лучшим образом: я сама обеспечиваю нашего сына, на которого у моего бывшего мужа почему-то нет ни денег, ни времени! А сын ведь постоянно спрашивает : «Мама, почему папа не приехал…», - поделилась с kp.ru Милана Тюльпанова.