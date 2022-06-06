Вся правда о тайной свадьбе: Зепюр Брутян рассказала о своих чувствах к Прилучному

Зепюр Брутян рассказала о своих отношениях с Прилучным. Фото: соцсети.

Почти три недели Павел Пилучный и Зепюр Бртян интриговали поклонников. По слухам, актер 12 мая тайно женился на своей коллеге по сериалу «В клетке». В Telegram-каналах даже появились документы, которые Павел и Зепюр якобы заполнили в ЗАГСе. После этого артисты улетели на Маврикий. Каждый день они делились в соцсетях солнечными снимками, демонстрируя, как им хорошо вместе.

- Люблю быть в объективе Павла Прилучного, ничего поделать с этим не могу, - кокетливо сообщила подписчикам Зепюр.

Именно эта активность в соцсетяхи смущала поклонников Прилучного. Павел не раз говорил, что предпочитает не афишировать свою личную жизнь. После развода с Агатой он закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Мирослава и Павел поселились вместе, их роман продолжался почти два года. Однако за это время Прилучный ни разу не опубликовал в соцсетях совместное фото с Мирославой и даже не намекнул на отношения с ней. И вдруг такая активность: всего за несколько дней – с десяток снимков с новой «избранницей». Кое-кто прямо писал в комментариях, что предполагаемый медовый месяц пары – всего лишь пиар нового сезона сериала «В клетке».

И вот, в конце своего трехнедельного пребывания на Маврикии Зепюр, наконец, раскрыла интригу: каникулы «молодоженов» оказались съемками нового телепроекта. В соцсетях актриса поблагодарила Прилучного за совместную работу:

- Павел – отличный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков, - написала Брутян, намекнув тем самым, что история со свадьбой стала хорошим пиаром не только для нового сериала, но и для них с Прилучным.

Артисты снимались на Маврикии в новом телепроекте. Фото: соцсети.

Ради съемок на Маврикии Павел даже пропустил выпускной в детском саду дочери. Вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце актер воспитывает двоих детей – Мию и Тимофея.

Версия со свадьбой Прилучного и Брутян возникла не на пустом месте. Слухи о том, что у Павла и Зепюр не просто рабочие отношения, появились сразу же после развода Прилучного с Муцениеце в 2020 году. По словам знакомых звезды «Мажора», он флиртовал с Брутян и во время брака с Агатой, и после начала романа с Мирославой Карпович, с которой встречался после развода.

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила актриса Зепюр Брутян, - рассказывали «Комсомолке» в декабре 2020 года коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Агата обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве.