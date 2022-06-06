Дети Лазаревой страдают после эмиграции в Испанию, а муж сбежал от нее в другую страну

Татьяна Лазарева с дочками поселилась в испанской Марбелье. Фото: кадр видео.

Татьяна Лазарева после начала спецоперации России на Украине окончательно перебралась жить в Испанию. В курортный город Марбелья телеведущая переехала еще несколько лет назад, а теперь решила обосноваться там насовсем. Если раньше Татьяна жила за границей одна, то в конце февраля она перевезла туда дочерей Софью и Антонину. Сын телеведущей Степан переехал на ПМЖ в Португалию.

Самой телеведущей переезд дался сравнительно легко – когда-то она точно также отправилась из родного Новосибирска покорять Москву. А вот ее детям приходится непросто.

- Дети очень переживают. Особенно переживаешь, когда это не по твоей воле, здесь даже взрослые люди ломаются. Соньке вообще тяжело, - сообщила Лазарева в YouTube-шоу «А поговорить?».

Дочь артистки Соня очень страдает из-за эмиграции. Фото: кадр видео.

Ее дочь Соня мечтала стать певицей. В России она затеяла несколько проектов и активно развивала их: записывала песни, снимала ролики. Но теперь всем начинаниям девушки пришел конец.

Муж Лазаревой Михаил Шац сейчас в Израиле. Татьяна развеяла слухи о том, что они развелись еще несколько лет назад. По словам телеведущей, они все еще женаты. Но это всего лишь штамп в паспорте: супруги давно не живут вместе, и каждый занят своими делами.

- Он уехал в Израиль, ищет себя. Мы не развелись, все так этого ждут. Но какая-то такая жизнь получилась, что каждый живет свой жизнью, — подтвердила Татьяна Лазарева. - У нас с Мишкой был разговор, что давай уже разрешим друг другу. Хочется какой-то искры, но обоюдное решение принять сложно, а по отдельности кто как себе разрешает.

Вопреки слухам, Лазарева и Шац все еще не развелись. Фото: Мила СТРИЖ

По словам телеведущей, ее муж вслед за Максимом Галкиным пытается начать в Израиле карьеру стендап-комика.

- Улетел в Израиль искать какое-то применение своей стендаперской деятельности, видимо. Раньше у нас был общий проект телевизионный, крепко держащий нас, потом его не стало, и что-то надо было делать. Ну и вот, каждый стал что-то делать, - говорит Татьяна.

Лазарева довольно резко высказалась о спецоперации в России, но, несмотря на это, она надеется, что когда-нибудь вернется на родину. Телеведущая подчеркнула, что не считает себя «врагом народа».

- Я понимаю, что люди так считают, поэтому не собираюсь возвращаться в Россию в ближайшее время. Это ненормально, и так быть не должно. Я не враг народа. Все это я уже проходила. Когда-то все пройдет, - считает Татьяна. Журналистка добавила, что гордится своей страной и считает себя патриотом, но не согласна с утверждением о том, что родину нельзя критиковать.

Татьяна с горечью констатировала, что от украинцев, которых она так горячо защищала, сейчас идет мощная волна ненависти к русским. По словам телеведущей, даже за границей она ощущает этот раскол и испытывает из-за этого обиду.

- Есть, безусловно, внутренняя обида. Здесь, конечно, происходит сейчас огромное расщепление между украинцами, которые приезжают сюда и которые здесь жили, и русскими. Я не думала, что это будет так. Я, честно говоря, с каждым днем все больше этого наблюдаю и этого боюсь, - призналась Лазарева. - Были случаи, когда разбили стекло машины у знакомой моей, и так далее. Все-таки сейчас настолько сильный эмоциональный накал у украинцев, с этими эмоциями сложно бороться. Поэтому здесь, конечно, такое есть.