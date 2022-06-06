Знаменитый менталист Ури Геллер предсказал, что в конфликт на Украине могут вмешаться инопланетяне

Ури Геллер наделен инопланетянами огромной силой и находится на Земле именно для того, чтобы предотвратить ядерную катастрофу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отошедший от дел 75-летний британо-израильский иллюзионист и менталист Ури Геллер, более всего известный своей способностью сгибать ложки силой мысли, решил не упускать возможности и напомнить о себе на фоне происходящей на Украине ситуации.

Так, по мнению Геллера, миру не стоит опасаться применения Россией на Украине ядерного оружия, поскольку в случае необходимости за дело примутся инопланетяне.

– Инопланетяне не позволят нам начать ядерную войну. Я не думаю, что им придется приземляться, чтобы помешать кому бы то ни было нажать на красную кнопку запуска ядерного оружия. Я полагаю, что за нами постоянно следят внеземные разумные существа и приходят к нам на помощь из самых разных мест во Вселенной, – заявил фокусник.

По всей видимости, иллюзионист забыл, что на заре карьеры его продюсер, американский исследователь паранормальных явлений Андрия Пухарич, утверждал, что Ури Геллер наделен инопланетянами огромной силой и находится на Земле именно для того, чтобы предотвратить ядерную катастрофу. А может просто с возрастом «огромная сила» ушла, оставив только желание хоть как-то напомнить миру о себе.

Например, в прошлом году, когда контейнеровоз Ever Given сел на мель, перегородив Суэцкий канал, Геллер утверждал, что берется сдвинуть судно силой мысли. Когда же гигантский корабль смогли отправить в дальнейшее плаванье, фокусник всю заслугу приписал себе.

Ранее Геллер заявлял, что по заказу американского Агентства национальной безопасности заставил исчезнуть с лица земли целый город в России. Правда, название он сказать не может, поскольку операция была сверхсекретной. А в России исчезновения города, видимо, просто не заметили – у нас много городов, кто же их считает?