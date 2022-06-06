В штаб-квартире ООН отмечают День русского языка

Принцип многоязычия является основополагающим для работы ООН с момента ее создания Фото: REUTERS

Сегодня во всем мире отмечается День русского языка. Этот праздник стал традиционным поводом подчеркнуть роль русского языка в современном мире и его вклад в развитие международного общения.

Русский – один из шести официальных языков ООН. В рамках принципа многоязычия на русский язык переводятся все основные сайты Организации. Несмотря на то, что эта работа далека от завершения, русский, наряду с другими официальными языками, занимает видное место в ее информационной структуре.

Постпредство РФ при ООН в этом году решило рассказать подписчикам соцсетей об официальных русскоязычных медиаресурсах ООН.

В русскоязычном сегменте Организации накоплен достаточно большой объем материалов на самые разные актуальные темы, затрагивающие всю повестку ее работы. Многие из них отличаются креативным оформлением, нестандартной презентацией, оригинальным визуальным сопровождением.

Цель проекта, проводимого при поддержке официальных онлайн-ресурсов ООН, заключается в том, чтобы показать - глобальная повестка, при всей своей сложности, может быть очень интересной.

Празднование Дня русского языка, как и других 5 официальных языков ООН, учреждено решением Секретариата в 2010 году. Принцип многоязычия является основополагающим для работы ООН с момента ее создания, и его соблюдение - один из главных приоритетов российских дипломатов.

В этом году в штаб-квартире ООН объединение русскоговорящих ооновских сотрудников «Клуб русской книги» по традиции организует ряд мероприятий, в ходе которых пройдут встречи с известными мастерами пера и блогерами, с приветственным словом выступят руководители дипмиссий и заместитель Генерального секретаря, а слушатели языковых курсов ООН прочтут стихи на русском языке.