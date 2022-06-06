Атака в церкви: В Нигерии произошел чудовищный теракт

Необъявленная война между народами йоруба и фулани длится уже много лет Фото: REUTERS

По сообщению нигерийских СМИ, пятеро боевиков, предположительно из народа фулани, во время службы ворвались в католическую церковь в городе Ово на юго-западе Нигерии и открыли огонь из автоматического оружия. Затем они попытались захватить священника, а позже привели в действие взрывное устройство.

По словам местных властей, в результате стрельбы и взрыва погибло не менее 85 человек.

Эксперты считают, что эту трагедию можно считать официальным объявлением войны народу йоруба, который уже много лет страдает от нападок другого африканского народа – фулани.

Многие заявляют, что губернатору штата Ондо необходимо объявить чрезвычайное положение, а народу йоруба стоит заявить о своем желании покинуть Нигерию.

– Мы, народ йоруба, не можем жить в одной стране с людьми, чье представление об общем гражданстве в Нигерии состоит в том, чтобы ожесточить, поработить и даже истребить нас, – говорят они.

Необъявленная война между народами йоруба и фулани (фульбе) длится уже много лет. При этом йоруба являются одной из наиболее крупных этнических групп в Нигерии, население которой по последним оценкам составляет более 210 миллионов человек.

Согласно подсчетам ученых, йоруба составляют в Нигерии не менее 15,5% всего населения, фулани – около 6%.