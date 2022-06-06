Для освобожденных территорий Украины напишут новые учебники истории

Освобожденным территориям нужны новые учебники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Давайте сразу о главном - современные украинские учебники по истории не видят в России ничего хорошего. То есть, вообще. Клятые москали только и делали, что грабили украинский народ. Доходит до идиотизма — Великая Отечественная война для Киева — чужая. В ней Берлин дрался с Москвой. А для Украины единственное светлое пятно того времени — рост национального самосознания в лице Бандеры и Шухевича.

И ни слова о том, как Российская империя строила новые города - Одессу, Севастополь, Мариуполь, Херсон и еще десятки других, которые в итоге были подарены Украине вместе с огромными территориями.

О том, кто и когда переписал учебники соседней страны рассказал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ «ГЛОБУС УКРАИНЫ»

- Когда в украинских школах началась эта однобокая подача истории?

- Я не самую популярную точку зрения выскажу, но, на мой взгляд, началось еще в СССР, причем в самом начале. Виновата политика коренизации, направленная на то, чтобы слепить Украину из совершенно разнородных территорий. Сначала к центральной Украине прирастили исторические российские территории, потом Ленин добавил Донецк, Луганск, Харьков, Сталин - присоединили Западную Украину, Закарпатье и Южную Бессарабию. А потом еще Хрущев и Крым подарил. И, конечно, советской власти нужно было как-то объяснить людям, почему это все - Украина.

- Но в советских учебниках о нашем общем прошлом рассказывали все же хорошо.

- Учебники истории СССР были общие, но на Украине были учебники и по украинской истории, и украинский язык там все должны были учить. А начиная с 1991 года, с развала Советского Союза, перед киевскими властями встала задача создания какой-то национальной мифологии, которую можно было бы выдать за историю Украины. Вот эти анекдотичные «древние укры» или «глобус Украины», они еще оттуда, из 90-х. Тогда же вылезли и бандеровские недобитки, которых еще Хрущев амнистировал.

И тогда уже появляется конструирование особой украинской нации.

ПОЛЕТА ГАГАРИНА УЖЕ НЕ БЫЛО

- Ок. Но когда началось именно переписывание учебников? Понятно, в первые годы у них еще советские запасы были…

- Вот мы берем учебник, который издавали при Януковиче между 2010-м и 2014-м. Там уже много проблем. Еще показана борьба народов Советского Союза против нацизма и праздник Победы есть. Но уже начинаются попытки оправдания Бандеры и Шухевича. Они, дескать, за независимую Украину сражались, хотя и сотрудничали с нацистами.

А после 2014 года переписывание истории закусило удила и понеслось вскачь — детей учат, что украинский народ всю свою жизнь боролся с москалями. Украина - это европейская страна. А дикая Россия - бескультурная орда. И это украинская нация (выдуманная на самом-то деле), несет в себе подлинную Русь, славянскость.

- Это все про Древнюю Русь?

- Да. На меня произвело впечатление и описание 20 века. Вот война – есть. А после войны вплоть до развала СССР — ничего нет. Ни строительства заводов, ни передачи Крыма, ни полета в космос. Ничего! Целые периоды истории просто выкинуты.

Для освобожденных территорий Украины напишут новые учебники истории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОСТАЛОСЬ И АЛЕКСЕЮ РОМАНОВУ, И КОВПАКУ

- Авторы таких учебников кто?

- Там есть, по-моему, Институт национальной памяти. Это организация по изготовлению фейков об украинской истории. Но тут даже не в людях дело, а в государственной линии на героизацию нацизма. Даже в учебниках при Януковиче на одних и тех же страницах и Шухевич, и Сидор Ковпак. Как бы и те, и другие за благо Украины боролись. Но по-разному. А теперь - уже героев-красноармейцев и близко не стало.

Исказили вхождение Украины в состав России при царе Алексее Михайловиче, и расширения этой территории, образование Новороссии при Екатерине Великой...

А уж современная история последних лет, начиная с госпереворота 2014 года, - она в принципе не имеет ничего общего с реальностью.

МОЗГИ ПРОМЫЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

- Какие результаты у такого переписывания истории?

- На примере детей с освобожденных территорий мы видим, что там очень профессионально поработали над промывкой мозгов. Сейчас учителя-историки из народных республик Донбасса сталкиваются с тем, что при интеграции освобожденных территорий в нормальную человеческую жизнь далеко не все понимают, что на самом деле происходит.

Сегодня задача - отнестись с максимальной добротой, сочувствием к этой молодежи, детям, которые жили в условиях оккупации фактической. Вернуть им потихоньку понимание реальности. И здесь преподавание настоящей истории очень важно.

- Конкретные идеи есть?

- Нужно большую работу провести по повышению квалификации украинских учителей. ДНР и ЛНР, включая освобожденные территории, должны побыстрее полноценно интегрироваться в нашу систему образования.

Глава Крыма Аксенов уже заявил о том, что в Крыму летом пройдут курсы для учителей истории из Херсонской области. Российское историческое общество, наше отделение в Крыму готовы будет в этом принять участие.

УКРАИНСКАЯ СВАСТИКА НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ СТОЛ ПАУЛЮСА

- У меня впечатление, что в будущем по поводу спецоперации сложится две правды: наша и западная. Мы будем рассказывать одно, они — другое. И человеку со стороны вообще не понять, кто врет, а кто нет.

- Именно поэтому сейчас на Украине работает наша межмузейная группа. Она собирает свидетельства о преступлениях неонацистов. Нам сейчас кажется, что всего много - мы видим в СМИ, в соцсетях сообщения о находках нацистской атрибутики, оружия, флагов. А куда это все потом девается? Расходится куда-то. Нужно сохранить эти факты для истории.

Фельдмаршал Паулюс под Сталинградом подписывал капитуляцию в крестьянской избе. Он делал это, сидя за столом. Стоило увести немецкого командира, как следующими зашли музейщики забрать стол. Сейчас он стоит в музее-заповеднике Сталинградской битвы. Если бы не зашли, стол бы на дрова пустили через пару дней!

Много людей понимают, что даже сохранение свидетельств того, что происходит сегодня, настолько же важно, как решение боевых задач. Мы все заинтересованы в том, чтобы неонацизм больше не возник.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Этим летом школьникам, эвакуированным с Донбасса, дадут отдохнуть в филиалах детского лагеря Сириус в Сочи. Кроме развивающих и обучающих программ, там будут вести уроки по истории.

Ребятам за 12 занятий расскажут, как развивались Русь, Россия, СССР, Украина, Донбасс. И почему все закончилось спецоперацией. Да, в ДНР и ЛНР не было такой пропаганды, как на Украине. Но все же школьные программы по истории в республиках надо подтянуть.

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