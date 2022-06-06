Федор Конюхов отправился в путешествие на мотопараплане

Федор Конюхов Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Всемирный день защиты окружающей среды свою экспедицию в поддержку “Чистой Арктики” начали известный путешественник, амбассадор проекта Федор Конюхов и мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин. Российские пилоты вылетели из села Перхачево в Архангельской области, куда прибыли десятки человек, в числе которых - волонтеры “Чистой Арктики”.

Как отметил сам Федор Конюхов, на новые подвиги его вдохновляют неравнодушные люди, заботящиеся о сохранении природы родного края.

Фото пресс-службы правительства Архангельской области

Ожидается, что команда путешественников прибудет в Москву 12 июня 2022 года в День России, а закончится экспедиция в Новороссийске 22 июня. Но на этом российские пилоты останавливаться не хотят. В августе Конюхов и Потапкин планируют достичь Северного полюса на этом же параплане.

Ранее kp.ru писал, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова и путешественник Фёдор Конюхов дали старт детской премии “Экология - дело каждого”.