Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова 6 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Глава МИД России Сергей Ларов проведет пресс-конференцию 6 июня 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по актуальным вопросам международной повестки дня в понедельник, 6 июня 2022 года. Мероприятие стартовало в 13 часов по московскому времени. Оно прошло в онлайн-формате. Прямую трансляцию брифинга главы российского внешнеполитического ведомства можно было посмотреть на сайте kp.ru.

Отметим, что министерство иностранных дел (МИД) России также вело трансляцию с переводом на английский, французский и испанский языки.

Напомним, в мае 2022 года глава МИД России также выступил на юбилейной 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Особый акцент российский министр сделал на антироссийской позиции "коллективного Запада", который бросил вызов стране. С наиболее интересными высказываниями Сергея Лаврова на том мероприятии можно ознакомиться в материале "Комсомольской правды".