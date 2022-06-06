Саперы ВДВ России разминируют поля Донбасса

Минобороны России опубликовало кадры оказания помощи жителям Луганской Народной Республики в разминировании сельскохозяйственных угодий.

Минобороны России опубликовало кадры оказания помощи жителям Луганской Народной Республики в разминировании сельскохозяйственных угодий.

Ежедневно саперы подразделений Воздушно-десантных войск проводят гуманитарное разминирование полей, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур.

«Заявки на проведение работ поступают ежедневно. Единственная сложность в работах – это объем. Разминировать поля перед тем, как выпустить на них технику, убедится, что это безопасно. В добавок погодные условия немного утяжеляют работу. Но саперы Воздушно-десантных войск ежедневно проводят работы по разминированию. Всегда готовы выполнить любую поставленную задачу. Работаем в двойках по пол часа, практически каждый день», - рассказал военнослужащий инженерного подразделения ВДВ.

Работать саперам приходится в бронированных костюмах и сапогах, которые весят несколько десятков килограммов. Если пройдет дождь, то в поле в таком обмундировании шага не сделать. Фермеры благодарят российских воинов за работу.

«Именно в нашей компании разминировано на сегодняшний день практически все. Если остались какие-то небольшие участки, я думаю, это вопрос нескольких недель. Но это не критично. Основное Основные площади разминированы, готовы. Мы их обрабатываем. На данный момент на этом поле происходит посев подсолнечника и параллельно сразу же внесение гербицидов, которые помогут нам убрать все сорняки с этого поля. Это позволит получить хорошие быстрые всходы», - рассказал журналистам директор агропромышленного предприятия Юрия Котов.

Ежедневно саперы подразделений Воздушно-десантных войск проводят гуманитарное разминирование полей, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур.

Трактористы в поле без саперов не выезжают. Это опасно для жизни.

«Поля были заминированы, было тяжело. Сейчас разминируют. Потихоньку пытаемся удобрять, сеять, обрабатывать почву», - говорит тракторист Александр Бачарник.

БОЕВАЯ СВОДКА

Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России круглосуточно выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 2 772,04 га (в том числе за сутки – 75,53 га, 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов), один мост и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 13 801 взрывоопасный предмет, в том

числе за сутки – 310.