Американская мечта по-русски: Семейная пара 10 лет пыталась выиграть грин-карту США, а получив её, обокрала дом на Рублёвке и сбежала

Несколько лет назад семейная пара приехала в Москву на заработки

51-летняя Алёна и 60-летний Василий — супруги из Беларуси. Несколько лет назад семейная пара приехала в Москву на заработки. Здесь, через кадровое агентство, они устраивались помощниками по дому к известным людям: звёздам кино и эстрады, бизнесменам и политикам. Алёна занималась хозяйством, наводила порядок и готовила, а Василий делал всю мужскую работу, ухаживал за садом, и выполнял функции водителя. Так они проработали несколько лет в разных домах. Последние 2,5 года они трудились и жили в доме крупного бизнесмена на Рублёвке. Там Алёна и Василий стали практически членами семьи, им полностью доверяли и хорошо к ним относились. Кроме того, за свою работу они получали неплохие деньги и помогали финансово своим детям, которые остались в Минске. Но останавливаться на достигнутом супруги не собирались, много лет Алёна и Василий грезили эмиграцией в США. Чтобы осуществить свою мечту, они каждый год в течение 10 лет участвовали в лотерее для получения грин-карты. Но до недавнего времени выиграть паре не удавалось.

В прошлом году будущим эмигрантам улыбнулась удача. Алёна оказалась в числе выигравших заветную грин-карту. Об этом пара рассказала своим нанимателям и отпросилась на поездку в Польшу для оформления документов. Хозяева дома были не против. Вскоре работники вернулись и сообщили о своём скором увольнении. Они решили поработать ещё месяц, за это время хозяева могли найти им замену, а Алёна и Василий заработать ещё немного денег на поездку.

Месяц подошёл к концу. В оговоренный день домработники получили расчёт, собрали свои вещи и уехали.

— За ними никто не следил, у нас было полное доверие. Когда они собирали вещи, нас не было дома. Сразу после их отъезда мы ничего подозрительного не заметили. Но через некоторое время моя супруга обнаружила, что некоторых вещей в её гардеробе не хватает. Среди них были вещи, стоимостью около 7 тысяч евро, — говорит владелец дома

Бывшие наниматели связались с работниками, но Алёна и Василий свою причастность к пропаже одежды отрицали. Тогда хозяева обратились сначала в агентство по подбору персонала, а затем и в полицию.

— Поступило заявление от 57-летнего гражданина о том, что домработники похитили из его дома вещи, принадлежащие его супруге, в том числе пиджак и кардиган Chanel, брючный костюм и три пуловера Louis Vuitton. Сумма ущерба составляет 1 038 000 рублей, — сообщил источник kp.ru

По заявлению стали проводить проверку. Алёна с Василием узнали об этом из сообщения работодателей. На них могли возбудить уголовное дело за кражу в крупном размере, а оно могло помешать их эмиграции. Тогда Алёна всё же созналась хозяйке дома, что вещи из дома вывезли они с супругом.

— После этого они вернули часть вещей посылкой через родственников в Беларуси, там было не всё, но самые ценные вещи они всё-таки прислали. К тому моменту они сами уже успели улететь в Лос-Анджелес, но возможно испугались, что могут быть проблемы, — говорит бывший наниматель.

Несмотря на то, что работники вернули украденное, осадок от этого инцидента у хозяев дома всё же остался. Такого поступка от людей, которым они так доверяли и всячески помогали на протяжении нескольких лет, супруги не ожидали. Случившееся они расценивают не просто как кражу, а как настоящее предательство. Теперь к подбору домашнего персонала владельцы коттеджа на Рублёвке будут подходить более тщательно. По словам работников агентства, это второй подобный случай на их памяти. Несколько лет назад одну из семей обокрал водитель. Но мужчину быстро удалось задержать, потому что он находился в России.