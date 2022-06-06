Вдова Александра Градского перестала скрывать его маленьких сыновей

Супруга Градского почти не давала интервью, редко появлялась с известным мужем на публике и совсем не показывала детей от мэтра Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семья Александра Градского всегда жила закрыто, предпочитая не выносить семейные распри за порог. Поэтому после смерти мэтра для многих стали откровением враждебные отношения между его самыми близкими людьми. Оказалось, что старшие дети Градского, сын Даниил и дочь Мария, воюют за наследство с его молодой вдовой, а сама Марина последние годы жила отдельно от мужа. Кроме того, сестра артиста обвиняет ее в браке по расчету, а бывшая жена Ольга и вовсе подала на вдову в суд, требуя вернуть ей часть супружеского имущества спустя 20 лет после развода с певцом. Плюс не стоит забывать и таинственную историю с похищением 100 миллионов - эти деньги полиция так и не нашла. Да, реальная жизнь оказалась куда интересней лихо закрученных санта-барбар!

Все эти годы молодая супруга Градского почти не давала интервью, редко появлялась с известным мужем на публике и совсем не показывала детей от мэтра. За два десятка лет семейной жизни с Мариной Александр Борисович дважды стал отцом: в 64 года у него появился сын Саша, в 68 - Ваня. В Сети можно найти лишь пару их снимков, однако, теперь Марина Градская неожиданно перестала скрывать мальчиков. В соцсетях молодая вдова опубликовала фотографии с семилетним Александром и трехлетним Иваном. Оба мальчика, как и мама, белокурые, однако, в портрете старшего подписчики разглядели знакомые черты Александра Борисовича.

Марина Градская со старшим сыном Сашей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хотя сам мэтр при жизни был убежден, что его копия - младшенький Ваня: мол, такой же упрямый и самостоятельный.

- Схватится за что-то, и уже не отнять, понравилось играть с пультом от телевизора - все, сидит с ним целый день, - рассказывал артист в редких интервью.

Своих младших детей Градский обожал и с детства обеспечил всем необходимым. Сыновья вместе с мамой живут в загородном доме, окруженные нянями и помощниками, а "на вырост" знаменитый папа купил им две одинаковые квартиры в Москве: "однушки" по 47 кв.м. в элитном столичном ЖК.

...и младшим Ваней. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, что именно из наследства мэтра - многочисленных квартир, домов, машин и коммерческих помещений - достанется его вдове и младшим детям, большой вопрос. Вступить в наследство им мешает уголовное дело об ограблении на 100 миллионов и иск от предыдущей жены. Если суд удовлетворит иск Ольги Градской, то ей достанется половина имущества артиста, и только потом уже оставшаяся часть будет поделена между наследниками: вдовой, двумя младшими и двумя старшими детьми певца.