Из года в год: Аферисты продают ответы к ЕГЭ по 3-4 тысячи за предмет

Немало выпускников, кто верит, что ответы на задания можно купить. Рассказываем, какие ловушки ждут смельчаков в интернете и мессенджерах Фото: Евгения ГУСЕВА

12 человек удалили с ЕГЭ по базовой математике 3 июня, на русском языке 30 и 31 мая поймали 90 нарушителей правил. Кто на чем попался, пока не уточняют, но скорее всего за шпаргалки и попытки списывать. Цена рискованной затеи высока — запрет сдавать ЕГЭ в этом году, а значит и поступление в вуз сорвется. Немало и таких выпускников, кто верит, что ответы на задания можно купить. Рассказываем, какие ловушки ждут смельчаков в интернете и мессенджерах. Не повторяйте чужих ошибок!

«ВЫ САМИ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН»

На запрос «ответы ЕГЭ 2022 купить» поисковик благодарно отзывается списком сайтов с горячими предложениями. За предмет просят 1600-2000 рублей. Обещают прислать на почту ответы не позднее, чем за 20 часов до экзамена.

- Почему так дорого? - пытаюсь торговаться с консультантом.

- В прошлом году одна только базовая математика стоила 1,2 миллиона в офлайне! Много людей в цепочке задействовано. Но у нас очень много заказчиков, поэтому и цены разумные. Есть скидки на покупку сразу нескольких предметов, доступ можно покупать и всем классом. Сами посудите: цена всего пакета KИMoв (контрольно-измерительные материалы - так называют задания ЕГЭ - Ред.) - это 1-2 стипендии! А вот если не поступите на бюджет, будете платить за учебу по 100-300 тысяч в год.

- Где вы берете ответы? Сейчас все защищено, задания присылают сразу на экзамен и распечатывают прямо в аудитории.

- Но ведь пред этим задания кто-то набирает, потом где-то эти файлы хранятся… Поверьте, цепочек получения идентичного материала до печати достаточно.

- А если я оплачу, а вас прищучат?

- Домен находится в международной зоне, так что от блокировок мы защищены. И от ДДОС-атак тоже. Ответы пришлем в срок, у нас все по-честному.

Гладко стелет. Но вот в разделе «Гарантии» на этом же сайте читаю: «Mы нapушaeм пpaвилa, кoтopыe peглaмeнтиpуютcя пpи пpoвeдeнии гocэкзaмeнoв. Пoмнитe, чтo Bы caми жeлaeтe нapушить зaкoн, и, ecли гoвopить пpямыми cлoвaми, - cпиcaть EГЭ или OГЭ 2022».

На другом сайте прайс забористее: 3-4 тысячи за один экзамен, скидок нет. Зато есть вип-услуга - помимо ответов могут доставить курьером и распечатки самих КИМов. Стоит «подгон» 7-8 тысяч рублей, и секретность повышенная: встреча - на улице в указанном месте, опознать курьера можно будет по цветной повязке на руке, цвет сообщат дополнительно. Неужели в эти россказни еще кто-то верит?

ЗАХВАТИЛИ ТЕЛЕГРАМ

Тренд аферистов этого года - Telegram-каналы. Действует более 30 групп, аудитория пабликов может доходить до 1,5 миллиона, предостерегают в Роскачестве. Цены - от 800 рублей за предмет.

- Платформа пока не может оперативно вычислять и блокировать подозрительные сообщества. Аферисты этим пользуются. Группы в Telegram ведутся ежедневно, там создают новый контент, публикуют счастливые отклики «клиентов», прикладывают скриншоты с благодарностями, частично выкладывают якобы правильные ответы, а остальное обещают за отдельную плату. Подогревают аудиторию профессиональные блогеры, - объясняет Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества.

Мошенники покупают доступы к множеству банковских карт и даже биткоин-кошелькам. Специальные люди - «дропы» - за вознаграждение оформляют на себя счета и продают их. Потом аферисты публикуют реквизиты на канале или высылают номер карты в личные сообщения по запросу. Человек переводит деньги, но обещанных ответов не получает. Более обидный вариант - на почту прилетает файл с прошлогодними или непонятно какими ответами, и об обмане незадачливый выпускник догадывается уже во время экзамена. Есть и сопутствующие риски: вместе с «ответами» заполучишь какое-нибудь вредоносное ПО, а твои персональные данные продадут другим аферистам. В теневом интернете (даркнете) папка со сканом паспорта, ИНН и СНИЛС стоит от 300 рублей, рассказали в «Лаборатории Касперского». Поймать мошенников практически нереально из-за несовершенства модерации в социальных сетях, а еще потому, что свои аферы они проворачивают, находясь за границей.

ОФИЦИАЛЬНО

Сливов давно нет

На пресс-конференции накануне старта ЕГЭ глава Рособрнадзора (ведомства, которое отвечает за проведение ОГЭ и ЕГЭ) Анзор Музаев заверил: за последние годы экзамен стал высокотехнологичным. В 2009 году начинали с конвертов, в которых были спрятаны КИМы, тонны этих конвертов по всей стране доставлялись в пункты проведения экзаменов, затем в центры обработки информации. (К слову, на мошеннических сайтах до сих пор висят старые видео из тайных комнат, заваленных коробами с теми самыми конвертами — мол, задания для вас тырим настоящие, не сомневайтесь!) В 2013-м была самая крупная утечка - задания по нескольким предметам попали в сеть. Но сейчас подобные авантюры исключены: задания передаются по защищенным сетям в интернете, сканы работ загружаются в облако.

- Накануне и во время экзаменов ситуацию мониторит специальная группа, реальных утечек КИМов не зарегистрировано ни разу, - добавил замглавы ведомства Игорь Круглинский. - О мошенниках мы знаем, и каждый год предупреждаем выпускников и их родителей. Еще один популярный миф - что ночью перед экзаменом можно найти варианты, которые использовались на Дальнем востоке. Не тратьте время на поиски фейков!

КОНКРЕТНО

Задания пишут проверенные люди под контролем

Контрольно-измерительные материалы создаются в специальном помещении - изолированном и охраняемом. Там ведется постоянное видеонаблюдение, на компьютерах установлены программы-блокираторы, пресекающие любую подозрительную деятельность, все разговоры со стационарных телефонов записываются. Доступ в тайную комнату имеют несколько человек, подписавших бумагу о неразглашении и запрете проносить мобильники и прочие электронные устройства. Разработчики создают только отдельные задачи, варианты из них формируются автоматически, шифруются и сразу разлетаются по стране в пункты проведения ЕГЭ. Ключ для расшифровки организаторы получают перед началом экзамена. Правильные ответы отправляют только после окончания экзамена и тоже в зашифрованном виде, и подгружают в программу, которая проверяет работы.