Юбилейный медиафорум «Енисей.РФ» пройдет в Красноярске 20-21 октября 2022 года

В Красноярске пройдет юбилейный медиафорум «Енисей.РФ» Фото: пресс-служба форума «Енисей.РФ»

В Красноярске 20-21 октября 2022 года пройдет юбилейный медиафорум «Енисей.РФ». В мероприятии примут участие представители СМИ Красноярского края, а также соседних регионов России.

На полях форума выступят известные эксперты в области печатных и электронных СМИ, новых медиа, представители федерального отраслевого министерства. На дискуссионных и образовательных площадках планируется обсуждение актуальных вопросов. К примеру, импортозамещение в медиа. Развернутая программа форума будет представлена позже.

Ранее был открыт прием заявок на участие в творческом конкурсе форума «Енисей.РФ–2022» для журналистов, редакций СМИ и авторов новых медиа. Конкурсные материалы подаются вместе с заявкой в электронном виде на сайте форума в срок до 31 августа 2022 года. Авторов лучших работ ждут денежные призы. Награждение состоится в первый день форума, 20 октября.

Форум «Енисей.РФ» проходит в Красноярском крае с 2010 года. Мероприятие предназначено для свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по современным проблемам развития СМИ.