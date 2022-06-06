Пропавшая Анжелика Варум появилась на публике: вот что стало с женой Леонида Агутина

Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анжелика Варум с начала 2022 года ушла в тень. Она не общается с поклонниками в соцсети и не сопровождала мужа Леонида Агутина на вечеринках и премиях. Но на днях случилось радостное событие. Певица впервые за долгое время появилась на публике. Вокалистка посетила торжественное открытие летнего сезона Музыкальной академии тестя Николая Агутина.

Анжелика Варум и Леонид Агутин светились от счастья во время большого праздника для юных музыкантов. "Были и слезы умиления, и улыбки, и наставления каждому участнику", - рассказал Агутин.

Варум выглядела молодо и свежо. Она много улыбалась и всячески поддерживала мужа и тестя Николая Агутина.

В конце мая артистка отметила 53-летие. Леонид посвятил жене трогательные строки. "Любовь моя, женушка моя драгоценная, с Днем рождения! Сегодня, в этот настоящий весенний, солнечный день мы будем улыбаться, болтать всякую ерунду и что-то громко петь в обществе замечательных людей. Мы будем это делать, ибо мир сошел с ума, а у нас есть ты! Долгих тебе лет здоровья, счастья и мира, вопреки всему!" - обратился он к имениннице.

Стоит отметить, что брак Агутина и Варум называют одним из самых крепких среди отечественных звезд. А ведь супруги пережили измены и расставания. К счастью, все невзгоды остались позади и влюбленные наслаждаются тихим семейным счастьем.