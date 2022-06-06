На Басту подали в суд: за что с рэпера требуют 4 миллиона рублей

Рэпер Баста - настоящий многостаночник: выпускает треки, управляет собственным музыкальным лейблом, ведет шоу на YouTube, торгует фастфудом и многое-многое другое. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рэпер Баста - настоящий многостаночник: выпускает треки, управляет собственным музыкальным лейблом, ведет шоу на YouTube, торгует фастфудом и многое-многое другое. Но главный бриллиант в ожерелье многочисленных бизнес-проектов Василия Вакуленко (именно так по паспорту зовут Басту) - ювелирный дом "Saint Bones", который он открыл в 2017 году и с тех пор является его единоличным владельцем.

Особых денег ювелирное дело Басте не приносит: вместо прибыли компания из года в год показывает убытки от 1 до 9 млн рублей. А теперь финансовое состояние "Saint Bones" рискует пошатнуться еще сильнее. Как выяснил сайт kp.ru, на ювелирный дом подали в суд: АО "ВНИИАЛМАЗ" требует с компании Басты 3 млн 945 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 17 августа.

- Взыскиваются денежные средства по договору аренды объектов недвижимости, - кратко пояснили kp.ru в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Браслетик от Басты за 1400 евро.

Между тем, убытки на детище Басты пока не сказываются: коллекции продолжают расширяться, а ценник на изделия стремится в космос. "Saint Bones" выпускает часы, кольца, подвески и прочие аксессуары исключительно для мужчин. Так, перстни для ценителей брутальных украшений и гребни для волос доходят до прайса в 1100 евро (около 75 тысяч рублей), серебряные браслеты с камушками-гранатами - до 1800 евро (ок. 120 тыс). Подвеска из желтого золота и бриллиантов обойдется покупателям в 4000 евро (ок. 263 тыс), а серебряные часы с рубинами по корпусу - в 5500 евро (362 тыс).

...и серебряный гребешок за 1100 евро.

В свое время ближайшим конкурентом Басты в изящном бизнесе был Григорий Лепс: его именной ювелирный дом тоже специализируется на дорогущих цацках из серебра для сильного пола и очках за полмиллиона рублей. Однако, в конце прошлого года эту компанию артист при разводе подарил жене Анне Шаплыковой. Кстати, у Лепса ювелирный бизнес оказался куда успешнее, чем у Басты, и стабильно приносит прибыль от 3 до 4 млн рублей в год.