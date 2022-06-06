Вячеслав Володин призвал к международному расследованию работы американских биолабораторий на Украине

Делегация наших депутатов выехала в первую зарубежную поездку с момента начала спецоперации Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В нынешнем январе об этой аббревиатуре узнал весь мир. Войска ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности на постсоветском пространстве) впервые показали себя в деле, когда международные боевики попытались устроить кровавый майдан в Казахстане. Но после вмешательства стран-союзниц — порядок был наведён буквально за часы.

Это стало красивым фоном для юбилея оборонительного союза, которому в нынешнем году исполнилось 30 лет. И вот с такой повесткой — спикеры шести стран-участниц Организации (от Белоруссии до Таджикистана) прилетели в Ереван на заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. На календаре — 6 июня, день рождения Пушкина. В Армении, кстати, он бывал, а пару месяцев назад здесь открылся новый памятник солнцу русской словесности. Так что цепочка замкнулась!

Армения встречает гостей по первому разряду Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Началось заседание с благодарности хозяину площадки, спикеру национального парламента — Алену Симоняну. Страна-родина абрикоса и впрямь встретила нас по первому разряду, все десять километров по пути от аэропорта до армянского парламента вдоль дороги развевались флаги шести стран-участниц.

— Армяно-российские отношения за последние годы вышли на новый уровень, — отметил Симонян.

Повестку самого заседания можно было описать двумя словами: «антизападный суверенитет». Такую модель как раз и предлагает Россия своим партнёрам в противовес НАТО. Тем более, есть общая угроза. Непонятная работа Пентагона со штаммами боевых вирусов в «дочерних учреждениях»: не только на Украине, но и в других постсоветских странах.

— Биолаборатории, созданные Вашингтоном, не имели достаточного уровня безопасности при работе с патогенами… Если выявленные по всему миру случаи заболевания оспой имеют к ним отношение — кто понесёт ответственность? — задал жёсткий вопрос Володин, потребовав провести международное расследование деятельности этих «учреждений». И предложил осенью, на следующем заседании, заслушать доклад думской комиссии о деструктивной работе биолабораторий.

Обсудили и вопросы внутренней эффективности — например, ускорение правовых механизмов для переброски миротворческих войск, если кому-то из стран-участниц блока, как Казахстану в январе, понадобится подмога.

— С момента официального обращения за помощью в ОДКБ начинает работать правовой механизм. Например, требуется утверждение такого решения через национальные парламенты, что может занять дни, а то и недели, — объяснил в беседе с kp.ru один из членов нашей делегации — депутат Анатолий Выборный. — Поэтому надо провести анализ и выработать правовые возможности, которые смогут нашим верховном главнокомандующим эти вопросы решать за считанные часы. Такой механизм в России уже есть — Совет Федерации принял постановление, дающее нашему Верховному главнокомандующему право использовать вооружённые силы за пределами территории РФ — не только здесь и сейчас, но и в будущем. Думаю, этим опытом мы поделимся с коллегами по ОДКБ.

ОДКБ - это наш аналог НАТО на постсоветском пространстве. Только лучше!JPG Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Наконец, как подчеркнул Вячеслав Володин, должен заработать и механизм общей защиты от постороннего (читай западного) вмешательства в выборы на пространстве ОДКБ. И здесь Парламентская Ассамблея оборонительного блока ведёт незаметную, но важную работу. По словам Володина, было принято 72 модельных закона и рекомендации — по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими угрозами. Это помогает достичь главную задачу: сблизить и гармонизировать национальные законодательства.

И к приятному. Приветствия съезду направили спикеры парламентов КНР и Кубы, и лично приехала делегация от иранского Меджлиса. В очередной раз показывая: «международная изоляция России» существует только на страницах иноагентских СМИ.

— Нам важно выступать с единых позиций на международной арене, — подвёл итог Володин.