Мария Баталова даст показания по делу о мошенничестве в Замоскворецком суде

Мария Баталова в суде со своим помощником. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На прошлой неделе вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко потребовала более 1,5 млн рублей компенсации с супругов Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, которых обвиняют в мошенничестве. По 500 тысяч рублей с каждого - в качестве компенсации морального вреда и еще 750 тысяч рублей за судебные расходы.

- Решение по этому иску появится в постановлении по уголовному делу, которое сейчас рассматривается в Замоскворецком суде, - пояснил «КП» Сергей Лукин.

Еще 500 тысяч рублей Гитана Леонтенко потребовала с нотариуса Дмитрия Бублия, который, как полагает следствие, вступил с Цивиным и Дрожжиной в преступный сговор. Бублий заверил договоры ренты, которые будто бы заключили Наталья Дрожжина и Мария Баталова. В результате чего имущество Марии (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной (улица Серафимовича, 2), нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной.

10 июня Мария Баталова расскажет, как это произошло. Она инвалид детства, ей сложно говорить, но она попытается дать показания в суде.

Одновременно с уголовным процессом в Дорогомиловском суде рассматривается гражданский иска по делу о неосновательном обогащении Дрожжиной и Цивина. Речь идет о 15,7 миллионов рублей, которые исчезли со счетов Баталовых. В том числе – валюта. (В исковом заявлении говорится: «Леонтенко Г. А. и Баталова М. А. просят взыскать с Дрожжиной Н. Г. в пользу Леонтенко неосновательное обогащение в размере 1 000 905 рублей, $122 742, €25 129, а также €25 235 в пользу Баталовой»). Эти деньги Дрожжина сняла с счетов Баталовых 5 декабря 2019 и 25 января 2020 г.

Цивин и Дрожжина со своим адвокатом на заседании в Замоскворецком суде. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- В рублевом эквиваленте эта сумма равна примерно 15 миллионам 700 тысячам рублей (по курсу на конец 2019 года), - говорит Сергей Лукин.

По версии Цивина, на эти деньги они купили комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте, 22. В том же доме, в котором живут сами. И зарегистрировали комнаты на Марию Баталову. Но зачем Марии коммуналка на Кутузовском, когда она живет в четырехкомнатной квартире напротив Кремля в Доме на набережной, непонятно.

Баталовы хотят свои деньги вернуть. По словам адвоката Сергея Лукина, дело о неосновательном обогащении уже на стадии принятия решения.

Напомним, осенью 2020 года вдова народного артиста обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении юриста Михаила Цивина и его супруги, актрисы Наталии Дрожжиной. Гитана Аркадьевна заявила, что семейная пара, которая сумела втереться к ней в доверие, обманным путём завладела большей частью её недвижимости и деньгами, хранившимися на банковских счетах. В октябре Следственный комитет признал РФ Гитану Леонтенко и её дочь Марию Баталову потерпевшими в деле о мошенничестве. В отношении Цивина и Дрожжиной было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Они свою вину не признают.

Разбирательство резонансной истории продолжается по сей день.

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