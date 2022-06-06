Россия и Турция обеспечат выход судов с зерном из порта Одессы

Одной болезненной точкой меньше – так можно охарактеризовать финал процесса в переговорах о судьбе украинского зерна, которое находится в порту Одессы. Фото: REUTERS

Одной болезненной точкой меньше – так можно охарактеризовать финал процесса в переговорах о судьбе украинского зерна, которое находится в порту Одессы. Турция, Россия и Украина договорились о порядке его вывоза: турецкие корабли займутся разминированием прибрежных вод, российские корабли примут суда в нейтральных водах и отконвоируют их до Босфора. А что Украина? Украина это зерно продаст и разрешит его вывезти.

Напомним, Киев долго кочевряжился, пытаясь взвалить на Россию вину за то, что и иностранные грузовые суда, и само зерно остается в порту Одессы без движения. На что Москва неоднократно заявляла, что не препятствует украинскому экспорту, но не будет сама заниматься разминированием в территориальных водах Незалежной. Тем более, что минировали подходы к Одессе ВМС Украины, а сорванные штормом мины потом вылавливали по всему Черному морю, вплоть до того же Босфора.

Кстати, интересно, сколько зерна окажется в украинском порту Одессы по факту. а то ведь данные сильно расходятся. Напомним, в разгар этого ажиотажа глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече с журналистами перед встречей глав МИД стран "Большой семерки" заявила, что в украинских портах заблокированы и не могут вывезены 25 миллионов тонн зерна. Позже другие "компе6тентные" эксперты снизили эту цифру до 20 млн тонн. Что тоже, как говорится, внушает. Но вот буквально в начале мая директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик (весьма ответственный чиновник, заметим) заявил: "На данный момент почти 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах, и его невозможно использовать".

Не понял, а куда делись в таком случае от 16-ти до 20-ти миллионов тонн зерна? Что-то куда-то уже вывезли? А как? И могут ли спасти эти 4,5 млн тонн мир от глобального продовольственного кризиса хотя бы только в Африке? Это вряд ли, как любил говорить один персонаж. Потому что годовой объем потребления зерновых в мире пляшет вокруг 800 миллионов тонн. Кстати, украинские элеваторы, вообще, рассчитаны примерно на 20-22 миллиона тонн, так что крики о погибающим в Одессе зерне явно преувеличены.

Да и не вывезти такое количество в короткие сроки. Как признавался глава «Украинской зерновой ассоциации» Николай Горбачев, через порты Украины можно перевалить не больше 1,5 млн тонн зерна в месяц. Так что для 4,5 миллиона тонн это еще вариант реальный до конца лета, а вот для 20-ти и больше – ненаучная фантастика даже до новогодних праздников.

Как тогда спасать зерно? Если по "железке" через Польшу, это не вариант: переставлять колесные пары под таким количеством вагонов (в Польше колея совсем другого стандарта) нереально, а через Белоруссию в порты Балтики не получится из-за введенных Западом санкций.

Правильный ответ в случае украинского "модус операнди" – а никак. Украинцы полностью готовы к реализации одного из двух вариантов: либо "не съем, так понадкусаю", либо "так не доставайся ты никому".

И лучшим доказательством этого является то, как они распорядились зерном, хранившимся в порту Мариуполя. Перед оставлением порта украинские военнослужащие, как стало известно, подожгли находящееся в хранилищах, которые рассчитаны на 57 тысяч тонн, зерно. Об этом сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин, побывавший в порту.

- На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть. И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно, - констатировал Гагин, пока журналисты снимали тлеющие очаги. - Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины.

Так тот еще вопрос, сколько там реального зерна, в этом порту Одессы, а сколько вокруг него спекуляций, чтобы можно было в очередной раз обвинить Россию. Ясно лишь, что мир от продовольственного кризиса им не спасти. Да и вряд ли такая задача ставилась изначально.

Кстати, глава МИД Украины Дмитро Кулеба уже начал "надувать губы" по поводу состоявшейся договоренности по зерну в Одессе, и, вполне вероятно, что и эту договоренность Киев постарается сорвать. Потому что возможность обвинять Россию для него сейчас гораздо ценнее.

При таком подходе Киева вряд ли надо будет удивляться, если украинские военные, отступая, будут летом сжигать и поля, на котором будет зреть новый урожай. Даже в условиях, когда в стране в этом году не удалось провести полноценную посевную, и местному населению может реально угрожать голод. Потому что в отношении продовольственных резервов украинские военные реализуют ту же тактику, которую нынешнее руководство Украины из Киева реализует в отношении всей страны: "Так не доставайся ты никому!"