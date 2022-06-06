В День русского языка три четверти россиян заявили, что всегда следят за чистотой своей речи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка. В честь этого праздника мы решили провести опрос и узнать, сколько россиян любят и ценят родной язык и стараются следить за чистотой своей речи.

В результате, три четверти опрошенных заявили, что всегда стараются говорить и писать правильно, избегают жаргонизмов, нецензурной лексики, а также, по возможности, отказываются от использования заимствованных слов.

«Поздравляю всех носителей и тех, кто изучает русский язык! Нам нужно ценить то, что мы обладаем таким великим языковым наследием», - говорит одна из участниц опроса.

«Русский язык красив и богат», - соглашается другая.

При этом некоторые респонденты добавили, что следят не только за своей речью, но и за речью окружающих, в компании они могут сделать замечание, а также возмущаются, когда слышат, что кто-то использует слишком много неологизмов и англицизмов.

«Меня огорчает, что ведущие радио и телевидения, особенно участники политических шоу, используют такие словечки, которые едва выговариваются. Противно слушать», - делится своим мнением еще один опрошенный.

6% участников исследования заявили, что считают себя грамотными людьми, но следят за чистотой своей речи только на работе или в компании важных людей, а вот в остальных случаях могут себе позволить писать и говорить с ошибками, использовать слова-паразиты, а также засорять речь другими способами.

Еще 10% россиян признались, что не считают себя достаточно грамотными, и осознают, что порой могут допускать ошибки в речи, как устной, так и письменной, однако в меру каких-либо обстоятельств не считают нужным что-то менять.

Оставшиеся 8% респондентов заявили, что часто используют ненормативную лексику, слова-паразиты, говорят и пишут с ошибками, а также порой намеренно коверкают слова, чтобы сделать высказывание более смешным или остроумным.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 9,6 тысячи человек.