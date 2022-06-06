Владимир Путин: российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума – 2022, который состоится под девизом «Новый мир – новые возможности».

В приветствии главы государства, в частности, говорится:

«За прошедшие годы Форум стал весьма авторитетным и представительным международным мероприятием. В центре внимания его участников – российских и зарубежных политиков, ученых и предпринимателей – самые разные темы отечественной и мировой экономики: от конкретных направлений отраслевого сотрудничества до обеспечения информационной безопасности и охраны окружающей среды. В ходе прямого и конструктивного общения заключаются взаимовыгодные долгосрочные контракты, осуществляется обмен деловым опытом.

Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз Форума – “Новый мир – новые возможности”.

Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество».

Президент России также выразил уверенность, что Форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнерство.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня.