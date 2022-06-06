Валерий Переверзев: "Брат-3" Барецкого - это подлый фейк, который вышел из-под контроля"

Валерий Переверзев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неразбериха по поводу съемок фильма "Брат-3" достигла своего апогея. Про то, что некие люди собираются снимать продолжение (или не продолжение) культовой дилогии Алексея Балабанова, было известно давно. Но вот кто все-таки снимает - до сих пор было непонятно. Как режиссер фильма о себе заявил скандальный художник Валерий Переверзев, прославившийся акцией с грязными трусами в Третьяковке. Но в то же время о создании кино с точно таким же названием сообщал шоумен и могильщик Стас Барецкий.

В многочисленных интервью и пресс-конференциях шоумен Барецкий рассказывал, что фильм будет посвящен младшему сыну, в главных ролях будут задействованы боец без правил Дацик и Никита Джигурда, в эпизодической роли хозяйки публичного дома появится Анастасия Волочкова. (Правда, сама Волочкова от участия в кино отреклась).

Несмотря на то, что премьера фильма от Барецкого была запланирована на 2020 год, она так и не вышла. Тем временем второй претендент на звание режиссера "Брата-3" продолжает снимать свое кино, не уточняя дату выхода.

Шоумен Стас Барецкий. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Долгое время и Переверзев и Барецкий вопросы друг о друге игнорировали и отказывались комментировать.

И тем не менее в подкасте Venture Club Переверзев рассказал о странном раздвоении.

По словам Переверзева, его собственный проект все-таки первичен, а инициатива Барецкого - это "подлый фейк":

"Это внутренний фейк, который вышел из-под контроля. Это не тот случай, когда так совпали, а когда тебя предали. Вначале я очень расстраивался из-за него, как расстраиваются от любого предательства. А потом понял, что этот фейк, как пылесос, собрал в себя всю грязь".

С этим утверждением трудно не согласиться. Инициативу Барецкого со съемками раскритиковали все, кому не лень. В частности, продюсер Сергей Сельянов назвал инициативу "хамством", Бодров-старший охарактеризовал планы как "странные", а в сети появилась серия петиций с требованием запретить съемки фильма Барецкого.

Тем временем Переверзев успел получить права на все, что связано с кинокартиной "Брат-3", включая удостоверение национального фильма от Минкультуры, международные патенты, а также право снимать кино, выпускать его на экраны и заниматься международной дистрибуцией.

По словам режиссера, в фильме он задействовал исполнителей главных ролей в «Приключениях Электроника» Владимира и Юрия Торсуевых, рэпера Птаху, певца Антона Зацепина и американских актеров Костаса Мэндилора и Эрика Робертса. Причем, последний сыграл роль идеального полицейского в белом наряде.

Прямого отношения к дилогии Балабанова "Брат-3" не имеет. Это пять киноновелл, объединенных в одну.

"Прямых отсылок к Бодрову не будет, но стилистически зритель их найдет. Это абсолютно другой фильм с философской капсулой, которая ответит огромному количеству фанатов, почему для них киллер, который является прелюбодеем, нацем и вообще-то ублюдком, становится супергероем", - пообещал режиссер.