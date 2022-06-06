Блогер Гусейн Гасанов потратил на вечеринку 5 миллионов рублей

Виновник торжества со Стасом Костюшкиным. Фото: Личный архив

Ольга Бузова, Мот, Севиль (новая солистка группы Artik&Asti), Лерчек, Милохин и Sasha Belair - на свой день рождения блогер-миллионник и ресторатор Гусейн Гасанов собрал всех топовых звёзд соцсетей.

-Это была вечеринка года,-признался kp.ru именинник. -Как же я хотел именно здесь отметить свой праздник, свой 28 день рождения. Именно в этот день, а не через несколько дней. Надеюсь всем гостям понравилось то, что мы подготовили для них,– делится Гусейн.

Блогер Гусейн Гасанов.

Около 250 человек посетили светскую вечеринку, а сам блогер потратил на торжество около 5 миллионов рублей. Все затраты нивелировали подарки, среди которых был роскошный Gelentdwagen и квартира в Москве.

Гусейн Гасанов и Ольга Бузова. Фото: Личный архив

Заявленный дресс-код «на чиле, на джинсе» поддержали не все пришедшие. Звездные гости блистали яркими летними «луками».

Катя Адушкина. Фото: Личный архив

Поздравить блогера приехали Мот, Валерия и Артем Чекалины, Эмин, HammAli&Navai, Ваня Дмитриенко, Катя Адушкина, Дава, Ханна и Пашу, Elman, Кристина Егиазарова, Стас Костюшкин и многие другие. На сцене гостей развлекали Севиль (Artik&Asti) и Стас Костюшкин.

Кстати, выступление последних тоже стоит не дёшево. Так, на корпоративы Artik&Asti приезжают за гонорар от 2 миллионов рублей.

Гусейн Гасанов собрал всех топовых звёзд соцсетей. Фото: Личный архив

Стас Костюшкин стоит не так дорого - от 300 до 500 тысяч рублей за частное выступление. Но в этом раз вполне возможно артисты выступали по дружбе.