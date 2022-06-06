Раскрыты баснословные гонорары Светланы Лободы за концерты в России

Певица Светлана Лобода. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая наставница шоу «Голос.Дети» Светлана Лобода, которую еще несколько лет назад чуть ли не рукоположили на царство в российском шоу-бизнесе, — Алла Пугачева назвала певицу преемницей — заработав в России приличное количество денег, покинула страну.

Певица на съемках шоу "Голос.Дети".

Артистка улетела в Мальту после начала СВО и шлет оттуда лучи поддержки Украине. Самое интересное, что при этом Светлану на родине занесли в довольно странный «черный список». Однако через некоторое время, наскорбевшись вдоволь, на сцену Лобода все же вернулась. В телеграм-каналах появилось видео выступления артистки в Ереване, где она, как будто в караоке, поет песню Меладзе «Текила-любовь».

Об этом корпоративном концерте, конечно, Светлана никому не сообщала. Зачем? Поэтому, как только видео попало в сеть, пришлось спешно объясняться. Оказалось, концерт был во славу Украины.

— Начать выступать было одним из достаточно сложных моих решений, — оправдалась певица. — Я не давала никаких концертов уже три месяца. Сегодня я принимаю решение возобновить концертную деятельность, делать то, что у меня лучше всего получается. Это даст мне возможность и дальше продолжать помогать своей стране, своему родному городу Ирпень.

Кстати, а сколько стоит заказать Лободу на корпоратив? Концертный директор Леонид Дзюник уверяет, что Светлана готова выходить на импровизированную сцену за сумму с шестью нулями.

Леонид Дзюник

— Знаете, сколько получает Лобода за выступление? — раскрыл гонорар продюсер — 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей. И она еще оскорбительно высказывается в адрес России? Ты здесь обрела все, что можно было!

Ранее другой звездный продюсер Кирилл Чибисов сообщал, что на счетах певицы лежат баснословные суммы, заработанные в том числе и в результате гастролей и корпоративов, проведенных в России.

— У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять «жирных» лет, когда они заработали миллионы, — признал продюсер. — Им не страшно жечь мосты, когда у тебя на счету лежат 200-300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубаи полетел, кто в Марбелью. Никто не сидит в Киеве.