Я рисую «ЗооДруга»: В Минприроды РФ открылась выставка рисунков детеи из Донецка, Луганска, Херсона и Мелитополя

Фото: Анна Павловна ТЕМЕРИНА

Пронзительный рисунок Сони Бережняк из ЛНР бьет прямо в сердце. Большой пес с грустными выразительными глазами смотрит на мир из-за решетки из крепких металлических прутьев. Именно так представила автор ту ситуацию, в которой оказались заложниками жители Донбасса и других городов востока Украины, когда в 2014 году Киев пришел сюда с войной.

И таких рисунков на выставке – десятки. Идея экспозиции и ее создание принадлежит Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ. Событие приурочили ко Всемирному дню охраны окружающей среды и дню эколога в России.

Фото: Анна Павловна ТЕМЕРИНА

- В рамках всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» мы всем миром собираем и направляем помощь зоопаркам и приютам в ДНР, ЛНР, в Херсон и Мелитополь, - сказала на церемонии открытия выставки Елена Шаройкина, инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ. - В поддержку кампании школьники этих городов и регионов подготовили рисунки с изображением их любимых животных, домашних питомцев и зверей, которых мечтают увидеть. Это очень трогательные работы, показывающие насколько трепетно в охваченных гуманитарным кризисом регионах относятся к братьям нашим меньшим. Выставка, которая открылась сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, проводится в знак солидарности с местными жителями и как символ, связывающий большую Россию и малые русские земли.

Важность проекта отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергеи Ястребов.

- Братья меньшие не просто неотъемлемая часть нашей жизни, - сказал он. - Они помогают нам преодолевать трудности и находить в себе силы, чтобы справляться с тяжелыми временами. И именно это мы видим на рисунках, созданных детьми Донбасса и других регионов, куда поступает помощь от «ЗооДруга».

Фото: Анна Павловна ТЕМЕРИНА

На открытии выставки побывали телеведущий Николай Дроздов, председатель Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин, который накануне побывал в Донецке, передавая гуманитарный груз коллегам из природоохранных ведомств, вице-президент России скои академии наук Ирина Донник. К слову, она недавно вошла в состав оргкомитета кампании с акцией «Помощь животным Донбасса», проводимой по ее инициативе среди ученых, представителей ветеринарного сообщества, профильных вузов по всей стране.

- Животные, которых мы одомашнили и те, что обитают в зоопарках, не могут жить без помощи человека, - сказала они. - И наш долг обеспечить их всем необходимым. Это очевидно каждому ребенку. И эти потрясающие рисунки детей Донбасса – тому подтверждение. «ЗооДруг» – это не просто акт гуманизма. Акция носит профессиональный характер – помогая животным, мы предотвращаем распространение опасных заболевании и инфекции , а также минимизируем риски проявления агрессии со стороны животных.

С 18 июля по 5 августа выставка «Я – ЗооДруг» будет экспонироваться в здании Общественной палаты РФ в Москве на Миусской площади и будет доступна всем посетителям.

Фото: Анна Павловна ТЕМЕРИНА

СПРАВКА «КП»

Всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» запущена по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 31 марта 2022 года.

В ее рамках проводится сбор денежных средств, кормов и ветеринарных препаратов, осуществляется вывоз животных без владельцев в Россию, а помощь отправляется зоопаркам и приютам Донбасса и в близлежащие регионы.

Пункт приема помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади.

Вся информация о принимаемой помощи и новости публикуются в официальном телеграм-канале всероссийской кампании «ЗооДруг».