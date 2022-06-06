Без Пушкина как без нефти: попытка отменить русскую культуру тоже оборачивается пшиком

«Ла Скала» откроет новый сезон 7 декабря постановкой оперы Мусоргского «Борис Годунов». Фото: Shutterstock

Как ни пытается Запад «отменить» Россию, но все-таки по объективным причинам сделать этого не получается. Никак европейцы и американцы не могут прожить без наших нефти, газа, зерна и … культуры. Безуспешность усилий самых рьяных русофобов (вроде польского министра культуры, который заявил, что сейчас не время ставить спектакли по Пушкину и Чехову) продемонстрировал всемирно известный театр «Ла Скала». Он не только не снимает с афиши произведения российских авторов, но и открывает свой новый сезон 7 декабря постановкой оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», о чем сообщает итальянское агентство ANSA.

Руководить оркестром будет сам главный дирижер театра Рикардо Шайи, а главные партии исполнят российские бас Ильдар Абдразаков и сопрано Анна Денисова.

«Ла Скала» ранее отказалась накладывать санкции на российскую оперную диву Анну Нетребко. Директор театра Доминик Мейер заявил, что он пришел на свой пост «не для того, чтобы устраивать «охоту на ведьм». Мейер подчеркнул, что «не поддерживает идею отмены русской культуры», а когда «читает Пушкина, то не прячется».

Оперная дива Анна Нетребко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, ранее «Ла Скала» уволила российского дирижера Валерия Гергиева из-за его нежелания осудить специальную военную операцию на Донбассе. Отвечая на вопрос журналистов, в чем же разница межу Гергиевым и Нетребко, администрация театра заявила, что рассматривает дирижера практически как политика: «он в некотором роде министр культуры России».