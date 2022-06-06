Скончался Валерий Рюмин: легенда космонавтики, летавший и на Союзах, и на Шаттлах

Летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин в 1980 г. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАСС

Скончался летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин: один из тех, чье имя до сих пор ассоциируется у представителей среднего и старшего поколения с долгими, сложными космическими полетами. Ему было 82 года.

Валерий Рюмин родился на Дальнем Востоке в 1939 году. Получив рабочую специальность в техникуме, поступил в Московский лесотехнический институт по направлению «электроника и счетная техника». Решающим событием в его жизни стало то, что, по окончании института в 1966 году, он оказался в конструкторском бюро Королева. Здесь он как инженер занимался «начинкой» космических кораблей, например, пилотируемого корабля для облета Луны (этому полету не суждено было состояться).

В 1973 году его принимают в отряд космонавтов. Всего он совершил три полета в космос. Общее время, проведенное на орбите, более года (371 суток). Это была эпоха станции Салют-6 и долгих полетов: весь мир поражался, какие рекорды ставят советские космонавты, оставаясь на орбите все дольше. Один из таких рекордов пришелся на второй полет Рюмина (25 февраля – 19 августа 1979). Полет запомнился еще и тем, что пришлось совершить внеплановый выход в открытый космос, потому что за бортом случилась поломка. Уже в следующем году Рюмин побил собственный рекорд продолжительности полета (9 апреля – 11 октября 1980).

Летчик-космонавт СССР Валерий Викторович Рюмин на борту орбитального комплекса "Салют-6 - Союз". Фотохроника ТАСС

После столь беспримерных подвигов Рюмин сосредоточился на работе на Земле. Он был руководителем полетов на станции Мир, на корабле Буран, а в 1986 году стал заместителем генерального конструктора НПО «Энергия».

В этот момент он покидает отряд космонавтов, но, поразительно, ему еще предстоит один полет. Он проходит американскую программу подготовки и летит на Шаттле «Дискавери», стыкуясь со станцией Мир (1998 год). В этот момент Рюмин уже официально является пенсионером! На тот момент это был самый пожилой человек, побывавший на орбите (58 лет).

Валерий Рюмин – это выдающаяся личность, но это и выражение апофеоза советской образовательной и инженерной системы. Образование, полученное не в самом «громком» вузе, вкупе с практикой позволило ему стать заместителем генерального конструктора ведущего космического предприятия. А «школа» отряда космонавтов, система подготовки и проведения полетов оказалась настолько безупречной, что заслуженный советский космонавт без труда предпринял полет на совершенно ином корабле, устроенном принципиально по-другому.

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