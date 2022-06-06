Пособия вырастут, бюрократии станет меньше: Что даст россиянам объединение Пенсионного фонда и фонда соцстрахования

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Разговоры о том, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования давно пора объединить, постепенно воплощаются в жизнь. В среду, 8 июня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроекты по объединению ПФР и ФСС и введению единого тарифа страховых взносов.

Подготовка к объединению этих двух структур в единый Социальный фонд ведется с 2018 года. Эксперты считают, что от этого в выигрыше окажутся все. Но прежде всего - население. Сейчас нередко бывают ситуации, когда человеку для решения своих проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться и в один фонд, и в другой. Например, пенсия по инвалидности выплачивается в ПФР, а средства реабилитации выдаются ФСС. Материнский капитал при рождении ребенка получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС.

Важно, что объединение создаст базу для введения единого тарифа. Сейчас у работающих по разным типам договоров неравный объем социальных гарантий. У тех, кто трудится по гражданско-правовым договорам (как правило, временная работа), их меньше - им не выплачиваются больничные, не предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности и родам.

Некоторые россияне, работающие по трудовым договорам, тоже чувствуют себя обделенными. Например, при нынешних правилах у работников с хорошей зарплатой до обидного мизерные выплаты по больничным и по уходу за ребенком до 1,5 лет. После введения единого тарифа максимальные размеры выплат по больничному, по отпуску по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком вырастут в 1,5 раза.

- Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы, - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на вчерашней встрече с депутатами Госдумы.

Пакет законопроектов, предусматривающих введение единого тарифа, вступает в силу с 1 января 2023 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какими будут пособия при введении единого тарифа:

Макс. ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 57,4 тыс. руб (было: 37,9 тыс. руб)

Макс. пособие по беременности и родам (за 140 дней) - 660,9 тыс. руб (было: 435,9 тыс. руб)

Макс. пособие по временной нетрудоспособности:

- при стаже 8 и более лет - 143,5 тыс. руб (было: 94,7 тыс. руб)

- от 5 до 8 лет - 114,8 тыс. руб (было: 75,7 тыс. руб)

- до 5 лет - 86,1 тыс. руб (было: 56,8 тыс. руб)

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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