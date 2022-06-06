Топ-сериалы по мнению молодежи: Стрельба, секс, первые отношения и красивые турки

Актер Джозеф Гилган - весомая причина, чтобы ознакомиться с сериалом «Голяк».

«Голяк», Великобритания, 2019-2021 год. 4 сезона

Джозеф Гилган - весомая причина, чтобы включить «Голяк». Собрав себе обширную фильмографию, куда входят «Проповедник», «Это – Англия» и «Отбросы», актер решил, что готов попробовать себя в качестве продюсера. Первой искрой для создания сериала послужило желание сделать шоу из того, что обычно вызывает страх и слёзы. Биполярное расстройство, диагностированное у актёра, стало объяснением для многих неразумных и импульсивных поступков главного героя Винсента О'Нила. The Velvet Underground, Литл Ричард, Канье Уэст и другие артисты косвенно поучаствовали в сериале при помощи своей музыки. Под эти песни шестеро друзей из маленького периферийного городка Англии убегают от полиции, воруют, уклоняются от пуль, хоронят живых друзей, делают много противозаконных вещей, чтобы получить как можно больше денег. Пожалуй, кроме музыки и динамичного сюжета, именно хулиганство и агрессия привлекают к проекты молодых зрителей. Порой всем хочется казаться безбашенными и делать всё, что хочется, каждый раз чудом избегая наказания. Но в жизни закон суров, так что, к счастью, молодежь довольствуется экранными приключениями друзей-авантюристов. Впрочем, за этих парней иногда действительно хочется искренне переживать.

«Последний аксель», Россия, 2021. 1сезон

На зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине девочки из группы Этери Тутберидзе были в шаге, чтобы занять весь пьедестал. Однако Камила Валиева уступила 9,04 балла японке и заняла четвертое место. Свои ожидания не оправдала и Александра Трусова. «У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет… Я ненавижу этот спорт», – в истерике произносит девочка, рывками пытаясь вернуть защитную маску на нос. Не так часто обычным людям удаётся лицезреть крики души юных фигуристок, скрывающих эмоции за яркими костюмами. Выдержке и упорству девочек можно лишь позавидовать, а можно и поучиться. Зуммеры и миллениалы останавливают свой выбор именно на этом сериале для укрепления убеждений в том, что никогда не стоит сдаваться. Боль, страдания, борьба с самим с собой, предательства близких – лишь небольшая часть того, что предстоит пройти восемнадцатилетней Кате, чтобы попасть на чемпионат мира. Интерес к сериалу подогревает наличие в касте актера из шоу «Импровизация» Арсения Попова.

Юные фигуристки популярны и в соцсетях, у них сотни тысяч фанатов, так что закулисье любимого вида спорта вызывает большой интерес. Тем более, что в героине Елены Подкаминской многие стараются разглядеть саму Этери Тутберидзе.

«Джинни и Джорджия», 2021, 1 сезон (сейчас снимается второй)

Это такой подростковый сериал в жанре драматичной комедии. Отрывки из него стали вирусными в Tik Tok и привлекли большую аудиторию. «Ты не должна ничего отдавать, если не получишь что-то взамен», – совет, который даёт молодая мама своей дочке в середине лекции о правильных отношениях с мужчинами. Сам сюжет строится вокруг взаимоотношений одинокой Джорджии и её дочери Джинни. Мама старается не дать дочке совершить ошибки, которых она сама не смогла избежать в её возрасте. Но девочка не видит в собственной матери авторитетного человека и лишь делает вид, что прислушивается к ней. В сериале поднимаются немаловажные для молодых людей темы: первые серьёзные отношения, ошибки на свиданиях, акклиматизация в новом коллективе и другие ситуации, преподносящиеся в сериале с нотками юмора. Многое из этого зрителям приходилось или ещё предстоит пережить. Поэтому, анализируя действия Джинни, зрители делают выводы, как бы поступили они в похожей ситуации. Сериал стал своеобразным компаньоном, способным свободно делиться своими историями.

«Содержанки», Россия, 2019-2021. 3 сезона

Сериал считается одним из самых откровенных российских проектов. В нём есть всё, что обычно стараются оставить вне сюжета: мат, обнажённые тела крупным планом, сцены безумной и продажной страсти. Режиссёры называют совокупность этих составляющих инструментом, помогающим прочувствовать взаимоотношения героев. С каждой последующей серией зрители всё больше убеждаются, что мир тесен, а мир элиты ещё теснее. Так на одном светском мероприятии могут встретиться любовники любовников со своими новыми пассиями, а муж с женой в сопровождении других партнеров лишь обменяются улыбкой презрения. Сочетание некой таинственности и эротичности в сериале привлекло большое количество молодых людей к просмотру. Зрители бурно обсуждают блестящую игру Дарьи Мороз, которая в титрах также указана еще и в качестве креативного продюсера. Однако не обошлось и без противоречивых персонажей, как Софья Эрнст. Её осуждают за неспособность воспроизвести базовые человеческие эмоции.

«Постучись в мою дверь», Турция, 2020-2021

Обойти стороной турецкие сериалы в данной подборке довольно непросто. Поэтому представляем вашему вниманию «Постучись в мою дверь». Мелодрама снята в лучших традициях made in Turkey: привлекательные актеры главных ролей, сюжетные повороты, реализовавшийся и богатый мужчина влюбляется в простую девушку с большими мечтами. Роль «того самого» играет известный многим кинолюбителям Керем Бурсин – один из самых завидных женихов, за счёт своей харизмы и внешности завоевавший любовь неравнодушных зрительниц. Его персона приманивает и удерживает интерес девушек и юношей из серии в серию. Многие готовы посмотреть 161 эпизод лишь из-за него. Отчасти благодаря участию Керем, сериал получил несколько наград на премии Produ Awards 2021, в их числе победа в номинации «Лучший не испаноязычный сериал».