Самое опасное приключение

Флаг «КП» на острова «Комсомольской правды» доставили почетный полярник России Матвей Шпаро (слева) и спецкор Евгений Сазонов. Фото: Дмитрий ЧЕРНОЗУБОВ

С 25 по 31 мая в районе Таймыра, где до сих пор властвует зима, проходила Большая Арктическая экспедиция под управлением всемирно известного полярника, директора центра дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» Матвея ШПАРО. Из 20 000 московских школьников были отобраны всего два отряда по семь человек. Один - научный - вел исследования на полярной станции мыса Челюскин. Второй - спортивный - повторял путь Семена

Челюскина на одноименный мыс - крайнюю точку Евразии, открытую ровно 280 лет назад. С этим отрядом шел и спецкор «КП» Евгений САЗОНОВ.

Старт был на островах «Комсомольской правды» в дни 97-летия газеты. В этом приключении спортсмены испытали несколько опасностей и вышли из них победителями.

Опасность № 1: Крупнейший хищник на земле

В первый же день наперерез нашему маршруту бросился белый медведь. Фото: Евгений САЗОНОВ

Нет-нет-нет! Только не медведь! Пожалуйста - пожалуйста - пожалуйста! Только не в первый день! Пусть это будет просто кусок льда.

И тотчас «кусок льда» пошевелился и встал на задние лапы.

- Матвей! Медведь!!!

- Хм… Действительно, медведь… Народ! Ближе ко мне все!

Все 12 подрастянувшихся лыжников в алых куртках прижались к своему руководителю. В это время Шпаро без суеты на ходу заталкивал патроны в помповик...

Издалека белый медведь выглядел невероятно огромным. Казалось, я даже различаю зрачки его глаз, неотрывно следящие за отрядом. Башка самого крупного сухопутного хищника была повернута к нам. Гигантские лапы шагали параллельным курсом. Однако параллели эти были не евклидовы, а из геометрии Лобачевского. То есть стремились пересечься...

Ситуация странная - ты сближаешься с медведем и абсолютно не представляешь, что делать. Убежать от него невозможно. Завалить - тоже проблематично. Разве что отпугнуть выстрелами из дробовика и ракетниц. Но тут снежная бабушка надвое сказала - сработает или нет.

- Матвей, метров сто осталось. Мы сейчас в него врежемся.

- Ну, он идет быстрее и агрессии не проявляет. Давай притормозим и посмотрим, какие у него планы.

В этот момент медведь рассмешил своими планами: разбежался и прыгнул головой в снег.

- Смотри, белый мышкует!

- Да, только мышей здесь отродясь не было.

- А у него - с собой…

- Гы-гы-гыыы…

Нет-нет-нет! Только не медведь! Пожалуйста - пожалуйста - пожалуйста! Только не в первый день! Пусть это будет просто кусок льда. Фото: Евгений САЗОНОВ

Да уж: взрослые в напряге, а детям - смешно. Дети вообще ко всему проще относятся, поэтому имеют больше шансов дойти до финиша...

Медведь снова разбежался, кувыркнулся и пересек линию нашего маршрута метрах в сорока. При желании можно было добросить до него лыжную палку. Словно уловив крамольные мысли, мишка оглянулся, с прищуром посмотрел на меня и не спеша потрусил в сторону горизонта.

- Уф… - выдохнул Матвей, засовывая помповик обратно в сани. - Пронесло… Вот так, наверное, и должны выглядеть встречи человека с природой. Сблизились, посмотрели друг на друга и пошли по своим делам…

Была еще пара таких мирных встреч. Но по ночам мы все-таки ждали гостей, а потому ружье держали под рукой, а лагерь окружали антимедвежьей охранной системой: длинный шнур с сигнализацией на конце. Дерни за веревочку, сирена и завоет.

Ни один медведь ее так и не коснулся.

Бог миловал.

Природа тоже.

Спецкор "КП" за работой. Фото: Евгений САЗОНОВ

На третий день похода. Фото: Евгений САЗОНОВ

Тяжелые дороги севера. Фото: Евгений САЗОНОВ

Опасность № 2: Холод

У мыса Папанина палатку пришлось ставить под прикрытием скал - настолько силен оказался ветер. Фото: Евгений САЗОНОВ

В 2013 году я ходил с молодыми спортсменами общества «Динамо» к Северному полюсу (тоже под управлением Шпаро). И на всю жизнь запомнил неприятное ощущение перед сном. При -30 необходимо раздеться до термобелья и залезть в промерзший спальник. Сбросить надо почти все, иначе замерзнешь. Утром все нужно проделать в обратном порядке.

В этот раз в палатке, стоящей на льду, от которого тебя отделяют только ткань и коврик, было необычайно тепло - десяток человек успевали надышать за ночь так, что можно было даже и не залезать в пуховый спальник.

Однако природа с лихвой взяла свое во время переходов. Несмотря на «детскую» температуру - от 0 до -1, стыли мы моментально при каждой остановке. Так же моментально отключались руки, стоило снять варежки. Ветры дули бешеные. Но даже их мы вспоминали с теплотой, когда начиналась пурга, приносящая не только еще больший холод, но и белую мглу - с полной потерей ориентации в пространстве. Глазу не за что зацепиться - молочная пелена со всех сторон: крыша едет.

По закону подлости почти все дни мы шли против ветра, который натирал щеки микроледышками, словно наждачкой.

Торосы. Фото: Евгений САЗОНОВ

Без взаимовыручки в Арктике далеко не уйдешь. Фото: Евгений САЗОНОВ

Вес саней - от 20 до 40 кило. Фото: Евгений САЗОНОВ

Опасность № 3: Жара

Смешно, но даже по такому холоду мы умудрялись обливаться потом. Активный ход на лыжах греет лучше любого пуховика. Поэтому, как бы ты ни замерз перед началом движения, не стоило малодушничать и сильно утепляться. Потому что через пять минут согреваешься, а через десять - перегреваешься. Сильно же потеть в Арктике опасно для здоровья. Мокрому простудиться - как медведю кувыркнуться. А болезный ты уже вряд ли сможешь идти, остальные тебя не бросят, а потому вся экспедиция будет под угрозой срыва.

Путь "встречь солнцу". Фото: Евгений САЗОНОВ

Припасы. Фото: Евгений САЗОНОВ

Наши сани... Фото: Евгений САЗОНОВ

Главное в таких походах - оперативно управлять своим микроклиматом, снимая лишнее, когда жарко, и поддевая дополнительное, когда холодно. Именно потому мы похожи на капусту: термобелье, утепляющий слой, ветрозащитный, пуховик... Будь, как говорится, здоров - не кашляй.

В спортивный отряд входили три девушки - Маша, Ульяна и Арина (слева направо). Именно они вдохновляли ребят на подвиги и поднимали настроение своими песнями и танцами - несмотря на колоссальные нагрузки. Фото: Евгений САЗОНОВ

Опасность № 4: Злое солнце

- Ребята, а вы видите, какой кровавый снег лежит на острове Фрам? - зловещим шепотом промолвил оператор Юлий, оторвавшись от видеоискателя.

Прекрасное начало для фильма ужасов. Но снег красным не был. Просто не стоило игнорировать солнцезащитные очки. Несмотря на то, что за весь поход светило показывалось всего пару раз. Остальное время оно пряталось за облаками, что совсем не мешало портить нам жизнь. Ультрафиолет легко пробивался сквозь пелену, отражался от белой поверхности, сажая глаза и окропляя снег красненьким. Ну и, естественно, - поджаривая незакрытые участки лица. Все без исключения вернулись с сильным загаром, словно шли на лыжах не в высоких широтах, а в тропиках.

Опасность № 5: Нагрузки

Я умер на второй день. Утром еще мог как-то двигаться на самолюбии. Но к вечеру от усталости утратил способность даже жевать. На привалах, когда другие пили чай и ели сало с конфетами, я просто падал на сани и недвижимо лежал. Порой отключался. А по команде подъем тащил себя за косичку из саней, как барон Мюнхгаузен из болота.

Мыс Прончищева. Фото: Евгений САЗОНОВ

Мимо острова Фрам. Фото: Евгений САЗОНОВ

Нет, я отправился в путь не прямо из офиса. Главным условием участия в экспедиции были сброс веса и возвращение в спортзал. Удалось убрать 12 кило за пару месяцев. Однако на фитнесе качал я явно не то, что могло пригодиться. Это легко было понять по боли в тех мускулах, о существовании которых раньше даже не подозревал...

Но если мышечная боль еще была конечна, то вторая проблема решения не имела.

Сдуру я взял обувь на размер больше, памятуя, как в прошлый раз мерз в тесных ботинках. В итоге нога «гуляла», и вскоре стопы превратились в два гигантских мозоля. Клеение пластырей приносило временное облегчение, затем становилось хуже. Каждый шаг давался через боль. Порой шел лишь на морально-волевых: стыдно было перед старшеклассниками, которые перли, как кони. После финиша, правда, они признавались в схожих проблемах. Однако на маршруте никто и не пикнул - даже девочки! Железные дети!

И снова - торосы! Фото: Евгений САЗОНОВ

Так выглядит мыс Челюскин - самая северная материковая точка Евразии. Подобный столб-маяк установил русский первопроходец 280 лет назад. Фото: Евгений САЗОНОВ

Опасность последняя: Путешествие имеет конец

На полярной станции мыса Челюскин, куда мы дошли к концу седьмого дня, обе группы воссоединились. Горячий прием, теплые пирожки, огненный чай. И безмерное удовольствие сбросить наконец-то ненавистные лыжи. И все же, все же… Каждый из семерых спортсменов признался, что еще прошагал бы по белому безмолвию недельку. А лучше - две! Несмотря на убитые ноги, холод и ночевки на льду...

Самое эффективное средство от налипания снега на лыжи - простая свеча. Фото: Евгений САЗОНОВ

Надвигается белая мгла. Фото: Евгений САЗОНОВ

Все ребята отмечали: они были абсолютно счастливы на этом пути.

И я был счастлив, несмотря на все болевые «бонусы». Возможно, здесь и скрывается главная опасность таких приключений. Завершив одно, сразу хочется в другое. Где все ясно и понятно, где все просто до гениальности. Где все зависит только от тебя и... чуток от везения. Потому тот, кто хоть раз пройдет по Арктике на лыжах, влюбится в нее навсегда...

P.S. Автор материала в первый день путешествия и в последний. Между снимками разница в одну неделю и в четыре килограмма. Фото: Евгений САЗОНОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Острова "Комсомольской правды"

«КП» от 12 июля 1935 года

О переименовании островов Самуила в море Лаптевых в острова "Комсомольской правды"

Заметка в "КП" от 12 июля 1935 года о появлении островов "Комсомольской правды".

Постановление Президиума ЦИК Союза ССР

Учитывая активную роль в борьбе за овладение Северным морским путем и в освоении Арктики Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи и органа ЦК ВЛКСМ "Комсомольской правды", в связи с десятилетним юбилеем газеты "Комсомольской правды", - переименовать острова Самуила моря Лаптевых в острова "Комсомольской правды".

Преодолевая торосы. Фото: Евгений САЗОНОВ

Матвей Шпаро на фоне гурия - пирамиды, сложенной первопроходцами в начале прошлого века. Фото: Евгений САЗОНОВ

Маяк на мысе Прончищева. Фото: Евгений САЗОНОВ

ПЯДЬ АРКТИЧЕСКОЙ ЗЕМЛИ

Работа по освоению советской Арктики пользуется самыми горячими симпатиями у нашего народа, хотя только несколько тысяч человек имеют возможность работать непосредственно в полярных областях нашей страны. Миллионы трудящихся внимательно следят за работой зимовщиков, поддерживают их энтузиазм, лучше и быстрее выполняют всевозможные заказы для Арктики и т.д.

В этой огромной работе по освоению Арктики надо отметить большую роль нашей печати, внимательно помогающей работникам Севера, освещающей проблемы Арктики. Особенно яркое и обстоятельное освещение получил Север в "Комсомольской правде".

Учитывая большую роль руководящей комсомольской газеты в деле освещения работы в Арктике, Главное управление Северного морского пути в связи с 10-летней годовщиной славной "Комсомольской правды" обратилось в ЦИК СССР с просьбой о переименовании островов Самуила в острова им. "Комсомольской правды".

Президиум ЦИК удовлетворил нашу просьбу.

Почему мы выбрали именно острова Самуила для почетной цели присвоения пяди арктической земли имени славной "Комсомольской правды"? Острова Самуила находятся в самом центре советской Арктики, с ними связаны героические эпизоды покорения Арктики, им предстоит большая роль в развитии Северного морского пути.

В 1933-34 г. у островов Самуила зимовали корабли первой Ленской экспедиции – «Сталин», «Правда» и «Володарский». Как настоящие большевики, руководители этой экспедиции тт. Б. Лавров, инженер-геолог Урванцев и капитаны Смагин, Балицкий и Сергеев превратили вынужденную зимовку в большую и настойчивую работу по изучению островов и всего близлежащего района. Так стихийно, но по существу очень целесообразно выросла полярная станция на этих островах. Между островами Самуила и мысом Челюскина начала работать первая в Арктике транспортная линия вездеходов, красочно описанная Н. Урванцевым. Отсюда тт. Линдаль и Лавров отправились в полет через мыс Челюскина отправились в полет через мыс Челюскина на Северную Землю, совершив после вынужденной посадки 150-километровый марш в труднейших условиях.

Мы надеемся, что эти славные боевые традиции и почетное наименование островов имени "Комсомольской правды" будут оправданы всем коллективом полярников и, в первую очередь, комсомольцами-зимовщиками островов "Комсомольской правды".

О. Ю. ШМИДТ.

Маршрут Большой Арктической экспедиции. Семь переходов от 11 до 22 километров в день.

На 77 ГРАДУСЕ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ

В этом году с востока на запад и с запада на восток пойдут вдоль северного побережья нашей родины десятки полярных кораблей. Большинство из них проплывет мимо мыса Челюскина и островов Самуила, расположенных в самом сердце Арктики. Природа как будто нарочно позаботилась поставить на большой морской дороге в западной части моря Лаптевых шесть низменных глинисто-песчаных островов с бухтами, прекрасным обзором далеко к берегу, в океан, и отличными каменными вершинами для сигналов кораблям.

В середине XVIII столетия острова Самуила были открыты северной гидрографической экспедицией и наименованы в честь святого Самуила. 6 островов – 2 крупных и 4 мелких – расположены на востоке от Таймырского полуострова, на 107 градусе западной долготы и 77 градусе северной широты. В 100 километрах ( по прямой линии) от островов Самуила поднимается мыс Челюскин, в 30 километрах находится ближайшая точка материка. Открытые острова вскоре были надолго забыты и, по существу, вторично открывались в наше время советскими исследователями Арктики. В 1933 г. первая Ленская экспедиция, руководимая тов. Б. Лавровым, попала в тяжелые ледовые условия и вынуждена была стать на зимовку у островов Самуила. С этого и началось детальное изучение островов, их заселение и использование в интересах покорения Арктики.

В 1934 г. к островам Самуила ходил «Литке», освобождавший из ледяного плена лесовозы «Сталин», «Володарский» и «Правда», на острова прилетали летчик Линдель и др. Вскоре создается небольшая зимовка, явившаяся филиалом полярной станции мыса Челюскина. На островах Самуила появляются радио- и метеостанции, выросли жилые постройки. Впервые в условиях Арктики на островах Самуила происходили испытания вездеходов.

И снова - торосы! Фото: Евгений САЗОНОВ

Орденоносец, исследователь Арктики, тов. Б. Лавров, зимовавший около года на островах Самуила, рассказывает, что «бухты островов создают исключительный отстой для судов. В течение всей зимы на 15 километров от острова – чистая вода. На большом перевале вокруг Таймырского полуострова эти острова являются, пожалуй, единственным пунктом, где возможны спокойная зимовка и отстой кораблей.

На островах открыты большие моржовые залежи, мимо проходят стада белухи, обнаружены песец и белый медведь. Через острова вскоре пройдет воздушная линия от мыса Челюскина на Нордвик».

В этом году кончается вторая зимовка на островах Самуила. 5 зимовщиков во главе с тов. Шерешевским вернутся на Большую Землю, взамен им отправились 3 зимовщика тт. Полосатый, Динин и Архипов.

Заброшенная полярная станция на острове Самуила. Фото: Евгений САЗОНОВ

Домик Ивана Папанина, где он занимался научными наблюдениями. Фото: Евгений САЗОНОВ

Зимовщикам островов б. Самуила, переименованных решением правительства в острова "Комсомольской правды", предстоит большая работа по ведению метеорологических наблюдений, установлению радиосвязи с зимовками и проходящими кораблями. По мере роста грузопотока по Северному морскому миру, острова им. "Комсомольской правды", естественно, превратятся в крупнейшую сигнальную базу, обставленную радио и световыми маяками, в арктический порт.

Столб с расстояниями до разных городов от Челюскинской полярной станции. Фото: Евгений САЗОНОВ