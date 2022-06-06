Не только Галкин: Мария Шукшина перечислила неожиданные имена телеведущих-геев

Актриса Мария Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шоу-бизнес погряз в бесконечных разоблачениях и оскорблениях: одних поносят как предателей, других - как богохульников, третьих - как развратников и греховодников. Пожалуй, больше всех досталось Максиму Галкину, на которого после отъезда в Израиль обвинения посыпались сразу по всем фронтам. Теперь с подачи федерального ТВ юморист - "человек, о котором достоверно всем известно, что он гей", а еще - "лжец, женившийся на пожилой женщине ради карьеры и личного обогащения".

Впрочем, не только Максима Галкина приравняли к секс-меньшинствам. Так, на днях актриса Мария Шукшина в своем Телеграм-канале, где до этого два года подряд стоял конспирологический хай об обмане с коронавирусом и вакцинацией, широким гребнем прошлась по "проштрафившимся" представителям шоу-бизнеса. Из поста Шукшиной следует, что это комментарий кого-то подписчиков, но так или иначе, этой публикацией артистка выразила возмущение поведением коллег по цеху и заявила, что "полностью разделяет праведный гнев".

Так, Манижа, например, "не первый раз поливает Россию грязью", а Киркорова Шукшина перечислила в связке с "прочей мерзостью". Досталось и другим звездам.

- ...нас уже откровенно считают за быдло, которое может питаться собственным экскрементами. Об этом говорит возвращение блудного сына - яркого представителя ЛГБТ Васильева (Александр Васильев, ведущий "Модного приговора". - Ред.) и его "друга" Цискаридзе, - указывается в посте.

Николай Цискаридзе.

Между тем, сами телеведущие, которые недавно вместе появились на телепроекте "Сегодня вечером" (в этой программе Цискаридзе заменил уехавшего Галкина), никогда во всеуслышание не заявляли о своей принадлежности к секс-меньшинствам. Но Шукшина, видимо, поддалась общему ажиотажу и модной нынче практике аутинга - этим английским словом называют публичное разглашение информации о принадлежности человека к ЛГБТ без его ведома и согласия.

Так, Александр Васильев в интервью Вячеславу Манучарову пару месяцев назад заявил, что женат на своей профессии, и вообще, "ушел из большого секса", а огромное количество геев в мире моды назвал традицией.

Александр Васильев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Мода была придумана геями, - отметил тогда историк моды. - А кто ее сочинил, натуралы? Натурал, что он умеет? Он может женщину раздеть. А гей может женщину одеть...

Николай Цискаридзе же и вовсе отказался обсуждать с Манучаровым свою личную жизнь.

- Я говорил уже миллион раз - я этого не понимаю. Я никогда не слышал и не видел, чтобы в моем доме кто-то об этом разговаривал, - признался танцовщик. - Мне безразлично, что думают люди, которые интересуются моей сексуальной ориентацией. Я о них не думаю вовсе. Мне неинтересно вообще говорить об этом. Я ничего не скажу.