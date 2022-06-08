Рублевка «замораживает» стройку новых домов, а Собчак достраивает особняк по бартерной рекламе

Ксения Собчак: "Уже предвкушаю посиделки днями и вечерами в прекрасной прохладе". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Строительство фешенебельных коттеджей и резиденций частично «заморожено» на Рублевке. Ажиотажный спрос на элитную недвижимость наблюдался в конце февраля, а сейчас число лотов в этом сегменте ограничен. Эксперты недвижимости рассказали kp.ru, что происходит на загородном рынке недвижимости.

Новое не строят, берите «вторичку»

По всем базам недвижимости именно Рублево-Успенское направление является самым дорогим в Подмосковье. Дома в среднем здесь стоят 119,6 млн рублей. Основной объем предложения элитного загородного жилья сосредоточен на Новорижском и Рублевском направлениях – 41% и 37% соответственно.

При этом новых домов в продаже практически нет. Эксперты объясняют, что новые – это не те дома, в которых никто никогда не жил, а новые лоты – дома, которые сдали в эксплуатацию в 2021, 2022 годах. Причина - макроэкономическая неопределенность.

- Мы наблюдаем дефицит коттеджей и участков с подрядом, спрос на такие объекты довольно высокий. Стоит отметить, что нехватка предложения фиксируется на рынке с 2019 года, тогда на строительстве таунхаусов отрицательно сказался переход рынка на механизмы проектного финансирования, на возведение коттеджей – неуверенность застройщиков в дальнейшем спросе, - рассказал kp.ru руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

По итогам I квартала 2022 года идет сокращение продажи новых домов на 60% по сравнению с показателями предыдущего года.

- В условиях дефицита вторичное жилье становится более привлекательным для покупателей. Уровень продаж оказался на 38% больше, чем годом ранее. На конец мая в продаже было представлено 1 607 лотов: 1 295 коттеджей, 79 таунхаусов, 233 земельных участка, - рассказал kp.ru Олег Михайлик, директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Russia.

Дом «под ключ», чем искать стройматериалы

Рублевка пытается держать цены, хотя и снижение очевидно (см. конретно). Правда, произошло оно преимущественно за счет укрепления курса национальной валюты. Но в годовом выражении стоимость коттеджей выросла на 1,3%, таунхаусов – на 11%, а стоимость одной сотки земли снизилась на 6%.

- Самый дорогой лот на вторичном рынке представлен на Рублево-Успенском направлении: стоимость дома «под ключ» площадью 2 650 кв.м. составляет 6,6 млрд руб. Самые доступные лоты можно найти в отдельных поселках на Новорижском направлении – от 50 млн рублей, - рассказал kp.ru Олег Михайлик, директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Russia.

Эксперты недвижимости говорят, что по-прежнему ожидается выход новых проектов и рост количества сделок. К тому же наблюдается тенденция на продукт «под ключ». Жильцы опасаются делать отделку и ремонт самостоятельно из-за удорожания отделочных материалов, из-за необходимости поиска стройматериалов. Поэтому они готовы заплатить чуть больше, но получить готовый дом – с дорогой европейской техникой и эксклюзивной мебелью.

- Подобные предметы интерьера в текущий момент крайне сложно приобрести самостоятельно. Совокупность данных причин обуславливает смещение спроса в сторону готового предложения, - объяснил Олег Михайлик.

Как там у звезд?

Телеведущая Ксения Собчак почти достроила свой новый загородный дом на Рублевском шоссе. В своих соцсетях она неоднократно показывает отделку жилья, навесы и мебель. Как правило, выбирает российских производителей, которые не уступают, по словам Собчак, заграничным. Кто-то может подумать, что телеведущая стала более откровенной со своим подписчиками, поэтому показывает им самое святое – свой дом. Но такие условия бартерной рекламы – телезвезда пытается сократить расходы на ремонт.

- Стройка в самом разгаре, но скоро все будет готово. Одним из важных в доме стали маркиза и пергола. Уже предвкушаю посиделки днями и вечерами в прекрасной прохладе, - рассказывает Ксения Собчак.

Ксения Собчак почти достроила свой новый загородный дом на Рублевском шоссе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Строительство дома и музея поставила на паузу певица Татьяна Тузова, которая называет себя русской Барби. Еще в начале года они вместе с супругом выбирали проект дома с розовыми башнями, который хотели построить в элитном поселке Княжье озеро, где по соседству коттеджи у телеведущего Дмитрия Нагиева и актрисы Марии Мироновой.

- Стройка заморозилась немного. Ближайший бетонный завод не производит бетон, еще и поставки некоторых материалов прекратились. Но мы ищем другие способы все доставить. Сказочный дворец мы все равно будем строить, - рассказала kp.ru Татьяна Тузова.

- А соседи из поселка уезжают, распродают жилье?

- Не распродают. Но многие, кто покупал землю или площади сейчас ремонт приостановили. А все потому, что все подорожало, хотя доллар и опустился. Сама я хотела продать участок на набережной за 20 млн рублей и нашелся покупатель, но пока решил повременить.

Конкретно

Снизились средние цены на рублевскую недвижимость?

- коттеджи снизились на 29% - с 439 до 311 млн рублей,

- таунхаусы на 20% - со 110 до 88 млн рублей,

- земельные участки на 13% - с 3,1 до 2,7 млн рублей за сотку.

Самые дорогие и дешевые лоты (по данным на июнь 2022 года):

- участок, 104,24 соток в поселке «Николино», Рублево-Успенское шоссе, 23 км от МКАД, цена: 432,8 млн рублей,

- участок, 15 соток в поселке «Николино», Рублево-Успенское шоссе, 23 км от МКАД, цена: 44,4 млн рублей,

- 2-этажный дом, 1 327,7 м² в поселке «Березки. River Village», Рублево-Успенское шоссе, 17 км от МКАД, цена: 179,2 млн рублей,

- 3-этажный коттедж, 264 м² в поселке «Lumiere», Красногорский городской округ, Глухово деревня, Архангельское-2, Рублевское шоссе, 13 км от МКАД, цена: 85,4 млн рублей.

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