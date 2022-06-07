Когда у Киева закончатся боевые самолеты и вертолеты

Разбитый танк ВСУ в районе завода "Азовсталь". Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Российская армия ежедневно уничтожает десятки и сотни единиц украинской военной техники. А ее будто не становится меньше. Словно в бой идут уже призраки давно подбитых танков и самолетов. Доходит до того, что тех же украинских истребителей и штурмовиков уничтожено уже больше, чем было до начала спецоперации!

Откуда же у Киева берется все новая и новая боевая техника?

В этом попробовал разобраться военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

На днях Минобороны отчиталось, что уничтожено сразу 3 штурмовика Су-25 ВВС Украины (летчики прозвали их «грачами» из-за схожести с этими птицами).

Всего же с начала спецоперации, по официальным сводкам, были сбиты минимум 30 таких украинских «сушек».

И тут начинается самое интересное: по данным сразу нескольких авторитетных международных военных справочников, всего на вооружении Украины перед началом спецоперации было 17 Су-25. Семнадцать!

Внимание, вопрос! Откуда взялись еще 13?

Может, из Польши? Нет. Она подтвердила, что намерена передать Украине только истребители МиГ-29. А Су-25 поляки давно сняли с вооружения. Но такие же, еще боеспособные машины есть в других армиях. В том числе и странах бывшего Варшавского Договора, перешедших в НАТО, и, конечно, в бывших республиках СССР.

ВОПРОС № 1

Почему такая неразбериха в подсчетах?

Как известно, первой на любой войне погибает правда. Каждая воюющая сторона обычно занижает свои потери (или о них молчит). И ни одна страна никогда не скажет точно, сколько техники у нее на вооружении. А Украина отличилась еще и тем, что даже в официальных справочниках своего Минобороны разместила дезинформацию!

Для примера: в самом новом из них (за прошлый год) значится, что на вооружении ВВС Украины 98 боевых самолетов всех модификаций. А Минобороны России говорит, что за время операции мы намолотили уже 190 крылатых машин.

А вот данные о вооружении военно-воздушных сил Украины, указанные в издании The Military Balance 2022 (пожалуй, самое авторитетное в сфере вооружений) Международного института стратегических исследований: на начало 2022 года насчитывалось 124 боевых и учебно-боевых самолета.

Но откуда же среди всей этой цифири взялись те самые 17 штурмовиков Су-25, которые были в ВВС Украины к началу спецоперации?

«Грачи» именно в таком количестве оставались на вооружении украинской 299-й бригады тактической авиации, которая базировалась на аэродроме Кульбакино под Николаевом. По данным на 2014 год, в этой бригаде числилась 31 машина, но только 26 из них могли подняться в воздух. 9 «сушек» украинцы потеряли в ходе войны в Донбассе. Вот и оставалось к 2022 году лишь 17.

ВОПРОС № 2

Откуда же в небе появляются воскресшие «сушки»?

В 2014 году, когда Украина начала войну в Донбассе, тогдашний Главком российских ВВС Виктор Бондарев отвечал так: «Киев мог получить штурмовики Су-25 от третьей страны тайно. Таких машин, еще имеющих какой-то ресурс, оставалось максимум 12 - 15 единиц. Но ведь летает значительно больше.

Этому можно дать два объяснения.

Первое - нарушение всех правил эксплуатации, когда дают добро летать на самолетах, у которых вышел ресурс. Второе - кто-то поставил украинцам их по-тихому».

Зрада (измена. - укр.) пришла откуда не ждали. О том, что три страны Евросоюза (Болгария, Польша и Словакия) «передают Украине боевые самолеты», проболталась пресс-служба ВМС Украины. Просочилась и другая информация: по указанию НАТО в Польше решено создать крупный «авиахаб», куда страны бывшего Варшавского блока должны были согнать до 70 еще способных летать советских истребителей, штурмовиков (включая Су-25!) и бомбардировщиков, хорошо знакомых украинским летчикам. Там они сейчас и готовятся к полетам на этих «пенсионерах».

Болгария отправила в Польшу 14 штурмовиков Су-25, Словакия - 3, Чехия - 2. Все они должны базироваться тоже в Польше и взлетать оттуда на боевые задачи.

ВОПРОС № 3

Где еще остались СУ-25? Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Но могла ли Украина за щедрые американские деньги купить штурмовики у этих стран?

Россию и ее союзников по ОДКБ исключаем сразу. КНДР - тоже.

А вот некоторые «недружественные» нам соседи запросто готовы торгануть еще фурычащими «грачами».

ВОПРОС № 4

Какого еще вооружения уничтожено больше, чем было до спецоперации?

Похожее происходит и с вертолетами всех модификаций. До 24 февраля их у Киева насчитывалось 88. А мы уже «нарубили» 129 вертушек.

Откуда берутся эти «фениксы»?

Один ответ уже известен: на Украине находились в ремонте около 20 Ми-17, перегнанные американцами из Афганистана. Киев попросил их у Пентагона, и тот согласился. Другие вертолеты поступают из тех же европейских стран НАТО - Польши, Румынии, Чехии, Словакии. У них есть еще немалые советские вертолетные резервы. Хотя нередко из нескольких старых машин там собирают одну.

Любопытно и с беспилотниками. На февраль этого года в армии Украины их числилось чуть больше 400. А по данным Минобороны РФ, сбито уже больше тысячи! Ответ на этот ребус прост. Киев продолжает массово закупать дроны за рубежом (Турция, Израиль, США, Великобритания). Да и производство своих беспилотников (преимущественно легких, типа «Лелека-100») украинцы увеличили. Наши системы ПВО («Тор», «Панцирь») ежедневно валят их с неба десятками. Огромное количество сбитых дронов и на счету новейшего российского лазерного комплекса «Задира». Он успешно выжигает им электронные мозги.

ВОПРОС № 5

Сколько было и сколько осталось? Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Но работы еще много. Запад продолжает жирно накачивать Украину оружием. Да, наша армия пытается перерезать основные каналы таких поставок. Но перерубить их на 100% не удается. Тем более что в оружейных поставках на Украину участвуют 29 стран НАТО и еще около 10 их «друзей».

Хотя они сами уже начали понимать, что поставки тяжелого вооружения Киеву как бессмысленны, так и опасны. Но остановиться уже не могут. Слишком они сами раскрутили пропагандистскую машину под лозунгом «России нельзя дать выиграть на Украине!» И стали ее заложниками. Дать задний ход оказалось труднее.

Похоже, остается ждать, когда населению стран НАТО надоест ежедневно слушать мантры о помощи бедной Украине в ее священной войне против злой России. Когда простые англичане, поляки, испанцы, американцы начнут задавать своим властям неудобные вопросы: откуда такой рост цен и беженцы на улицах? Не потому ли, что мы накачиваем Киев деньгами и оружием, чтобы его война с Россией шла как можно дольше?

Тогда в Берлине, Париже, Лондоне и Вашингтоне наверняка задумаются: не пора ли заканчивать этот спектакль.