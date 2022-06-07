Лобода устроила дочь в самую дорогую школу Латвии стоимостью миллион рублей в год

Светлана Лобода. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В прошлом году Светлана Лобода рассказала, что пару лет назад купила дом в Европе на море. «Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – приятные люди», - говорила Лобода. Певица не назвала страну, в которой она приобрела недвижимость. В качестве вариантов ее нового места жительства назывались Кипр, Мальта и Греция. И вот теперь выяснилось, где именно обосновалась артистка после того, как уехала из России. Лобода поселилась в Латвии.

По данным Telegram-канала «Admin.Anshlak», Светлана живет в Юрмале. Видимо, в Латвии она намерена задержаться надолго. Певица перевезла туда из Москвы дочерей – десятилетнюю Евангелину и трехлетнюю Тильду. Старшую дочь она записала в элитную международную школу.

- Лобода свою дочку устроила в частную, интернациональную школу Exupery в Риге. А живут они в Юрмале, по соседству с Валерием Меладзе, который весь апрель-май был частым гостем в Булдури, Юрмале, - сообщил источник Telegram-канала, сфотографировавший Лободу в школе. На снимке певица беседует с педагогами учебного заведения. Чуть поодаль за их разговором наблюдает дочь артистки Евангелина.

Очевидцы в Латвии сфотографировали Лободу. Фото: Telegram-канал «Admin.Anshlak».

На сайте образовательной организации сообщается, что в школе Экзюпери (Exupery) учатся дети из 14 стран. В ней всего 232 ученика, в каждом классе – не более 20 человек. Ежедневно их забирает и развозит школьный автобус. Детям обеспечивают 4-разовое питание.

Как пишут на латышских форумах, Экзюпери – самая дорогая школа Латвии. За год обучения Евангелины в ней Лобода заплатит 15 тысяч евро (около миллиона рублей). Плюс новым ученикам необходимо внести вступительный взнос – полторы тысячи евро (около ста тысяч рублей). Дополнительно Светлана будет оплачивать расходы на еду, кружки, школьный автобус.

Преподавание ведется на английском языке. Кроме того, дети изучают латышский, русский и французский. В школе работают преподаватели из США, Канады, Великобритании, России, Украины, Венесуэлы, Коста-Рики. Учебное заведение расположено за городом, в 15 минутах езды от Риги и Юрмалы.

У певицы две дочери - трехлетняя Тильда и десятилетняя Евангелина. Фото: соцсети.

Лобода, получавшая раньше в России баснословные гонорары, три месяца сидела без работы. За выступление на корпоративе она брала 15 миллионов рублей, и от желающих послушать ее пение отбоя не было. Но теперь все изменилось – путь в Россию для нее закрыт, поэтому артистка ищет возможности подработать в других странах. На днях она выступила на корпоративе в Ереване. Видеоролик, снятый во время ее выступления на частном мероприятии, попал в соцсети.

Светлана оправдала свое выступление горячим желанием помочь Украине. Она объявила о возобновлении концертной деятельности и посетовала, что это решение далось ей тяжело. При этом артистка добавила, что это необходимо, поскольку она решила посвятить себя благотворительности.