Лена Ленина рассказала, как муж застукал Наташу Королеву с молодым любовником

Наташа Королева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Писательница Лена Ленина в своем Telegram-канале вспомнила самые скандальные разводы российских звезд. Одной из таких историй стало расставание композитора Игоря Николаева и его жены Наташи Королевой. По словам Лениной, супруги расстались из-за измены Королевой.

Лена рассказала, что Николаев вернулся домой и «по классике жанра» застал Королеву с молодым любовником — стриптизером Тарзаном. Писательница уверена, что Наташе было трудно устоять перед красивым телом Сергея Глушко. Тем не менее, Ленина призналась, что она до сих пор в шоке от поступка Королевой. Писательница сравнила поведение Наташи со слоном в посудной лавке.

- Тем не менее мне всегда жалко тех творческих людей и в особенности людей публичных, с которыми необдуманно некоторые партнеры поступают так, как слоны в посудной лавке, потому что публичное оскорбление гораздо тяжелее пережить, - подчеркнула Ленина.

Наташа вышла замуж за Игоря Николаева в 18 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лена уверена, что этот инцидент стал «большой травмой» для Николаева, ведь у музыканта очень тонкая душевная организация.

- Игорь - человек такой тонкой душевной организации, что изменить ему и неизбежно сделать ему больно публично это, конечно, очень большая травма для любого известного человека и особенно для человека творческого, - отметила Ленина.

С Игорем Николаевым Наташа познакомилась в 16 лет. Артистка приехала в Москву юной девчонкой и очаровала композитора, слава которого уже тогда гремела на всю страну. Они поженились в 1992 году. Артистка рассказывала, что первый сексуальный опыт с Игорем Николаевым у нее случился уже после свадьбы с музыкантом. Дельфин и Русалка поженились, когда Наталье было 18 лет.

- Для меня, кстати, до сих пор загадка, почему нас с Игорем расписали дома, и не было ни фаты, ни белого платья, ни лимузина, - говорила Королева. – Он мне сказал тогда: «Не хочу, чтобы было как у всех!». Но в 18 лет для меня было важно, чтобы было «как у всех».

После развода с Николаевым Королева в 2003 году вышла замуж за Сергея Глушко. Фото: соцсети.

Брак Королевой и Николаева продлился почти десять лет. За это время между ними было много ссор и обид, но годы, проведенные с Николаевым, Наталья до сих пор считает самыми плодотворными в творческом плане, ведь он написал для нее главные хиты.

- Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался, - признается она.

После развода с Николаевым Наталья в 2003 году вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. Их сыну Архипу 20 лет.