«Приехала за мечтой о красивой жизни»: в Москве избили и изнасиловали 18-летнюю эскортницу

Катя зарегистрировалась на различных сайтах знакомств, где стала искать клиентов Фото: Shutterstock

Всю свою жизнь 18-летняя Катя* мечтала о красивой жизни в столице. Девушка родилась в небогатой семье в далеком провинциальном городке, ходила в обычную школу, гуляла с друзьями - в общем, была обыкновенным ребенком. Однако, с ранних лет Катя отличалась особенной красотой и привлекательностью. Окружающие пророчили девушке модельную или актерскую карьеру, но она решила иначе. По наступлению совершеннолетия, Катя собрала чемодан, купила билет и отправилась покорять Москву.

На привезенные из дома сбережения девушка сняла небольшую квартирку на окраине города. Иллюзий Катя не питала и сразу по приезду в столицу решила заработать «легких денег» в эскорте. Девушка завела «продающие» страницы в социальных сетях, куда стала выкладывать свои фотографии в обнаженном виде. Также Катя зарегистрировалась на различных сайтах знакомств, где стала искать клиентов.

Некоторое время «бизнес-план» девушки работал: за полгода Катя смогла обзавестись дорогими брендовыми вещами, вложила приличную сумму в «апгрейд» своей красоты, а также переехала из однушки за МКАДом в роскошную квартиру на Проспекте Мира в центре Москвы. Мечты девушки осуществлялись, однако моральная цена была слишком велика. Катя пристрастилась к алкоголю, который помогал ей забыться. Девушка все ждала, что однажды встретит прекрасного и богатого принца, который решит все ее проблемы и заберет жить вместе, долго и счастливо.

В конце мая Катя сидела одна дома и выпивала, параллельно просматривая страницы на сайте знакомств. Вдруг девушке пришло новое сообщение. Симпатичный молодой человек по имени Максим* заинтересовался Катей и предложил ей встретиться. Максим очень понравился девушке, и она без тени сомнения решилась на свидание. Забыв о всякой предосторожности, Катя сразу согласилась поехать к незнакомцу домой.

Максим вызвал для девушки такси и встретил ее у подъезда. Мужчина сразу произвел на Катю хорошее впечатление, был вежлив и галантен. Однако, стоило девушке перешагнуть порог его квартиры, как сказка закончилась. Вежливый и воспитанный Максим набросился на Катю, сорвал с нее одежду и изнасиловал.

«В полицию поступило сообщение из одной из московских больниц, куда после изнасилования обратилась пострадавшая 18-летняя Екатерина К.* Девушка сообщила врачам, что приехала домой к неизвестному молодому человеку, с которым ранее познакомилась в интернете. По словам потерпевшей, в квартире мужчина напал не нее и изнасиловал. Врачи диагностировали у пострадавшей девушки ушиб наружных половых органов и множественные ушибы мягких тканей ног и шеи», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного мужчину, который изнасиловал девушку во время романтического свидания. О случившемся было доложено в Следственное управление Следственного комитета РФ.

* - имена изменены.