Антон Алиханов: Наконец-то и до поляков дошло, что санкции против России могут привести к загрязнению Балтийского моря

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 7 июня, рано утром RT сообщил: «Введённые Польшей санкции против России могут привести к загрязнению Балтийского моря». Об этом заявил в беседе с Onet.pl (Варшава) сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек. Эта организация, уточняет издание, работает в области очистки и транспортировки канализационных стоков, её услугами пользуются сотни польских организаций.

По данным Onet.pl, «МВД Польши в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в связях с российским капиталом». Это коснулось и компании Sulzer Pumps Wastewater Poland.

Как отметил Дудек, «из-за введённых ограничений компания не может оказывать услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится устройство на гарантии или нет». «Близится экологическая катастрофа», - считает представитель Sulzer Pumps Wastewater Poland. По его словам, выход из строя оборудования на очистных сооружениях приведёт к загрязнению «в течение нескольких дней и Балтийского моря».

- …Конечно, я уже ничему не удивляюсь в отношении решений Польши, - заметил Антон Алиханов, с которым мы обсудили публикацию в Onet.pl , - но море-то у нас общее и крайне не хотелось бы, чтобы они (речь о польских компаниях. - А.Г.) принимали такие решения…

Ладно, себе они там чего-то плохо делают своими же санкциями, но море-то зачем загрязнять? Честно говоря, не радостная новость совсем.

- С другой стороны, Антон Андреевич, вселяет оптимизм то, что это не Антон Алиханов поднимает проблему, или Гамов Александр, а - это сами поляки бьют в колокола.

- Понимаете, тут такая как бы… непростая коллизия.

А то, что они сами бьют в колокола – это хорошо, конечно.

Я далек от мысли, что польский народ поддерживает все эти последние решения польских политиков, у них, скорее, там вот у политиков - соревнования между собой в этом плане…

А люди там разумные остались наверняка и еще пытаются призывать к голосу разума.

Я очень надеюсь, что у них это получится, потому что нас они слушать не желают и с нами в диалог вступать - тоже пока не собираются.

Вопрос, конечно, важный, потому что, хотим этого или не хотим, мы - соседи и у нас общие такие большие объекты, как Балтийское море. Как - в принципе - у нас система мелиоративная, вот эта, речная, - она завязана очень сильно, по историческим причинам, между Калининградской областью и территорией Польши.

И для нас, конечно, такие вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, - первого порядка, может быть, и потому, обострение ещё и здесь может очень негативно повлиять на наше сельское хозяйство, на наших жителей в приграничных поселках и городах.

Нам очень не хотелось бы, чтобы подобное случалось…

Напомню, у нас были совместные проекты и с Европейским Союзом, и с европейскими странами, когда мы создавали систему очистных сооружений в регионе, много на это тратили времени, ресурсов. И замечательно работают эти очистные сооружения, которые мы сейчас эксплуатируем.

Поэтому, хотел бы пожелать полякам все-таки разума, чтобы они, в порыве такой русофобии и «охоты на ведьм», не пытались нанести ущерб еще и экологии. Это крайне негативно может повлиять - и на них, и на нас…

- Спасибо огромное за комментарий.