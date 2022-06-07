Как оплатить подписку на зарубежные сервисы: безопасные способы раскрыло Роскачество

Многие сервисы — от программ до игр и покупок на иностранных макретплейсах — сейчас нельзя оплатить нашими картами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почему не стоит верить рекламе услуг зарубежных посредников, и какой путь оплаты выбрать, рассказывают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества

Figma, Canva, Jira, Zoom, Apple Developer, Google Workplace, Dropbox, Atlassian, Google Suite Business, GitHub, Adobe, LinkedIn — вот далеко не полный список сервисов, которые сейчас нельзя оплатить картой, выпущенной на территории РФ.

Да, программы VPN могут помочь с доступом к заблокированным сервисам (хотя это тоже небезопасно), но с платежами и переводами дела на данный момент обстоят совсем сложно.

НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества честно говорят: официального способа оплатить привычные западные сервисы в настоящий момент нет. Однако фирмы-посредники, предоставляющие частные услуги оплаты за рубежом, работают на честном слове и вашем личном доверии. Хорошо, если у вас есть знакомый со счетом в зарубежном банке, и он просто предлагает вам совершить перевод за вас или создать новый аккаунт в нужном сервисе.

Но если это сторонняя фирма, то вы берете всю ответственность на себя. Главная проблема в таких фирмах — дороговизна. Так, вы заплатите существенную комиссию, потеряв на переводе по банковскому курсу. Посредники предлагают переводы за рубеж пользователям из России с комиссией от 10% до 40%.

НЕ ВЕДИТЕСЬ НА РЕКЛАМУ В СОЦСЕТЯХ

Также в соцсетях и в Telegram-обсуждениях можно встретить сомнительные рекламные комментарии: «Передам контакты человека из Европы, очень надежного (знаю его очень много лет), через кого оплачиваю сама. У него счет и карта в Сбербанке РФ и также в Сити Банке в Европе. Пишите в личку».

Не ведитесь на подобные предложения.

Кроме того, стали появляться объявления о продаже доступов ко многим зарубежным цифровым сервисам — Netflix, Spotify, Megogo, Deezer и другим. Подобные «услуги» смело можно квалифицировать как мошеннические. Продажа аккаунтов запрещена — об этом сказано во всех пользовательских соглашениях сервисов.

ВАРИАНТЫ ОБХОДА

На сегодня можно выделить 2 варианта обхода ограничений по оплате подписок:

Владельцам Apple доступна оплата через App Store. Пополнить аккаунт App Store можно через мобильные номера некоторых операторов.

Попросить доверенное лицо, живущее за границей, оплатить вашу подписку своей банковской картой.

- Но стоит понимать: вы берете на себя всю ответственность за предоставление данных своего аккаунта третьим лицам и неизвестно, как в дальнейшем может быть использована эта информация, - подчеркивает Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Понятно, что сторонние компании могут запрашивать многие личные данные для совершения платежей: электронную почту, телефон, логины, пароли и даже банковские реквизиты. А это небезопасно.