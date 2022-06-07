Поджог украинскими националистами скита Всех Святых Земли Русской был спланирован в Киеве

Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны

Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех Святых Земли Русской. Не только умышленного: как выяснилось обстрел зажигательными патронами по деревянному храму они устроили после того, как им отказали в размещении огневой точки.

- По словам очевидцев, еще второго июня, на территорию расположенного южнее, через реку от города, святогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные. Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оборудование данных позиций позволяло бы вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск. Здесь же планировалось держать оборону уже взорванного шестого июня националистами моста через реку Северский Донец, - продемонстрировал кадры съемки с беспилотника на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что украинские националисты, зная о том, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве «щита». Но такая наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения.

- К 4 июня, в ходе боев в Святогорске, украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города. Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию. По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов был подожжен новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской. Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение, - отметил Конашенков.

Представитель Минобороны России обратил внимание на факт, что российские военнослужащие не допустили повреждений исторических памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры. Этому свидетельствуют видеокадры сегодняшнего состояния культурного, исторического, архитектурного и православного памятника Святогорской Лавры, которые на брифинге были представлены всеобщему вниманию.

Однако, Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями «исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН» в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу. А еще показал, что эта провокация была спланирована киевским режимом.

Генерал-лейтенант напомнил, что российские Вооруженные Силы продолжают специальную операцию по освобождению Донбасса, не допуская обстрелов мирных жителей и повреждений объектов исторического и культурного наследия.

- Ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть, - подчеркнул Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении очередного воинского звания официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову - генерал-лейтенант.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу», - говорится в тексте Указа, подписанного российским лидером.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Конашенков С 2003 года по 2005 года являлся начальником пресс-службы и помощником командующего войсками по Северо-Кавказскому военному округу по связям с общественностью и СМИ. В 2005 году был назначен на должность начальника пресс-службы Сухопутных войск, став помощником главнокомандующего Сухопутными войсками по связям с общественностью и СМИ. В 2009-2017 годах занимал пост замначальника и начальника Управления пресс-службы и информации Минобороны. Конашенков стал медийным лицом в 2015 году, когда начинал освещать для СМИ ход спецоперации в Сирии. С 2017 года - глава департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.